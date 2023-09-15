Рецепт: Сырники легче не бывает — По домашнему

Ингредиенты:

творог 5% — 350 гр;

яйца куриные — 1 шт;

сахар — 3 ст лож;

мука пшеничная — 4-6 ст лож

Способ приготовления: Добрый день!

Сегодня будем готовить сырники на завтрак. Нам понадобится: творог, яйцо, сахар и пшеничная мука.

Берём творог, выкладываем в глубокую миску и разомнем его вилкой так, чтобы в нем не осталось крупных комков.

Здесь очень многое зависит от творога : желательно не использовать слишком сухой или слишком влажный творог, иначе наши сырники будут разваливаться в процессе приготовления.

Затем разбиваем в творог яйцо, высыпаем сахар и тщательно все перемешаем.

Следующий этап: просеиваем пшеничную муку. В зависимости от творога, вам может понадобиться чуть больше или же чуть меньше муки. Поэтому лучше добавлять по чуть — чуть, перемешивать, смотреть на консистенцию

Поставим сковороду на средний огонь и нальем в нее подсолнечное масло. Сами тем временем слепим несколько небольших шариков, затем обкатаем творожные шарики в муке, плющим их в небольшие лепешки и выкладываем на раскалённую сковородку.

Обжариваем сырники 2 — 3 минуты до появления золотистой корочки. Затем перевернем их на другую сторону и также обжарим до золотистого состояния.

Готовые сырники можно посыпать сахарной пудрой. Подавать со сметаной, спущенным молоком или вареньем.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 26 мин.