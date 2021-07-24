Выбираем комфортное мусорное ведро, урну

Когда вы заботитесь о себе, своей семье, доме, машине, дворе и саду, вы используете различные химические продукты. Многие из этих продуктов содержат опасные химические вещества. Когда эти продукты больше не нужны, они превращаются в опасные отходы.

Утилизация опасных бытовых отходов

Когда мы выбрасываем опасные бытовые отходы общепринятыми методами утилизации, может возникнуть ряд проблем. Рекомендации по правильной утилизации будут зависеть как от конкретного типа отходов, так и от имеющихся в вашем районе вариантов утилизации.

Выбросьте его в мусорное ведро с особой обработкой

Некоторые опасные бытовые отходы приемлемы на свалках при соблюдении специальной обработки. Пустые контейнеры для опасных продуктов необходимо несколько раз промыть перед тем, как выбросить их в мусорное ведро. Используйте промывочный раствор таким же образом, как и химический раствор. Рекомендуем вам обратить внимание на Hailo Oko-Flex 3418-10 мусорное ведро с креплением на дверь.

Достоинства:

плоское со стационарной крышкой;

основной корпус из нержавеющей стали;

внутреннее ведро 18 л из серого пластика;

крышка и окантовка из черного пластика и механизм открывания и крепежи из стали, окрашенной в черный цвет.

Сохраните на день сбора

День сбора коммунальных отходов — это один из способов избавиться от опасных бытовых отходов и не допустить их попадания на свалку. Дни сбора обычно спонсируются местным учреждением или частной организацией. Жильцов уведомляют о дате, месте высадки и типах материалов, которые программа примет. Собранные отходы перерабатываются, обрабатываются или утилизируются профессиональным мастером.

Дни сбора опасных бытовых отходов — хороший способ избавиться от опасных бытовых отходов, таких как автомобильная краска, тормозная жидкость, жидкость для химической чистки, обезжириватель двигателя, порошок от блох, эпоксидные смолы и клеи, фотохимия, расходные материалы и разбавители на основе растворителей. чистящие и полирующие средства, нафталиновые шарики, консерванты для древесины, бензин, пестициды, химикаты для бассейнов, лаки и разбавители для лаков, автомобильные аккумуляторы, керосин, ртутные батареи и детекторы дыма.