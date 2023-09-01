Женщинам рекомендовали отказаться от магазинных сладостей в постменопаузу

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала женщинам в период постменопаузы исключить из рациона сладкое, алкоголь и выпечку. Об этом сообщает «Газета.ru».

Отказаться от этих продуктов необходимо для предотвращения скачков инсулина и внезапного набора веса. Врач напомнила, что во время менопаузы у женщин повышается аппетит, но снижается чувствительность к инсулину и замедляется метаболизм. Особенно вредны, по ее словам, магазинные десерты и выпечка.

В этот период рацион следует обогатить фруктами, а вместо газированных напитков выбирать обычную воду. Самым здоровым вариантом питания, уточняет эксперт, будет диета, напоминающая средиземноморскую. В нее традиционно включаются рыба, курица и индейка, бобовые, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы, требующие долгой варки, разнообразные овощи и продукты, богатые растительными жирами (например, авокадо и семечки).

При таком питании получится поддерживать чувство сытости в течение дня и предотвратить неконтролируемый набор веса.

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