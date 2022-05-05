Выбираем новый смартфон пошагово

Выбрать смартфон было бы очень просто при условии минимального рыночного ассортимента. Если доступно каких-то 10 моделей, легко провести сравнение и найти идеальное для себя решение. Но сейчас вариантов намного больше. Хотите купить телефон в Ташкенте в интернете, не знаете, на что обращать внимание в первую очередь? Поможем разобраться.

Цель покупки

Первый вопрос, который нужно уяснить – для чего конкретно вы покупаете смартфон. Для звонков и общения через мессенджеры хватит возможностей базовой модели. Стоимость таких смартфонов доступная. Но если вас интересуют производительные игры, приложения, придется потратиться. Несоответствие желаемых мощностей реальным приводит к постоянным зависаниям устройства и другим проблемам при работе с ним.

Есть также смартфоны-универсалы, которые умеют все, и телефоны-камеры. В последнем случае главную роль играет качество съемки, все базовые функции в любом случае будут в наличии.

Ваши личные требования

После определения общей цели покупки нужно разобраться с личными требованиями и предпочтениями. Они касаются:

Дизайна смартфона. Тут вариантов много – от классики до эксклюзива.

Размеров дисплея. Это может быть золотой стандарт 5.5 дюймов либо увеличенный/уменьшенный вариант.

Камер. Их числа, расположения, качества съемки, дополнительных опций.

Процессора. Доступные варианты – простые вычислительные мощности либо быстрые модели для игр.

ОС

Если вы сразу определитесь с операционными системами и оболочками, то сможете сузить результаты поиска. Под iOS работают только продукты Apple, для Андроид перечень вариантов доступен широкий. Встречаются и фирменные оболочки вроде ОС MIUI, EMUI, One UI. Возможно, у вас есть четкие предпочтения?

Где он – ваш идеальный смартфон?

Когда определитесь с упомянутыми выше параметрами, поиск ускорится и упростится. Если есть идеи, посмотрите обзоры, проведите личное сравнение. Когда совсем непонятно, что хочется, можно изучить рейтинги популярных моделей, новинок в разных ценовых категориях. Всегда остается вариант обращения к менеджеру магазина за консультацией.

Цена вопроса

Стоимость гаджета может быть бюджетной или премиальной. В первой категории достаточно функциональных, современных устройств, просто они не будут иметь максимальную производительность. Недешево стоят авторские, дизайнерские линейки. Для удобного поиска по цене в каталогах интернет-магазинов предусмотрены соответствующие фильтры. Посмотреть, сколько стоит iphone 13 pro max в Ташкенте и другие популярные модели телефонов, вы можете онлайн прямо сейчас.