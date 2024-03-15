Портал про города-курорты | Perekop

Беру кефир и майонез. Быстрые лепёшки без духовки и дрожжей: все, кто пробует просят рецепт

На чтение: 1 минута
Беру кефир и майонез. Быстрые лепёшки без духовки и дрожжей: все, кто пробует просят рецепт

Лепешки — это первый хлеб, который стал доступен людям. По сути, буханка хлеба появилась намного позднее лепешки из-за сложностей в выпекании. Лепешки же были проще и для них можно было подобрать правильную посуду.

До сих пор лепешки выпекают в разных странах мира. Ошибочно суждение, что лепешки остались лишь в странах Востока, в Грузии и в Армении. Эти страны рекордсмены по выпеканию лавашей и хачапури. Но, все же помимо этих знакомых лепешек, есть множество других. Например, блины — это тоже лепешки.

Приготовим вместе простые лепешки.

Ингредиенты для лепешек:

  • Яйцо — 1 шт.;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Сахар — 2 ч.л.;
  • Майонез — 2 ст.л.;
  • Кефир — 300 мл;
  • Мука — 450 г;
  • Разрыхлитель — 1 ст. л.;
  • Масло растительное — 150 мл.

Приготовление лепешек:

В миску разбиваем яйцо, солим, высыпаем сахар и перемешиваем. Вливаем в смесь кефир, добавляем майонез и продолжаем смешивать.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Замешиваем руками тесто, собираем в мягкие и эластичный колобок. Делим колобок на 6 одинаковых частей, формуем комочки.

Беру кефир и майонез. Быстрые лепёшки без духовки и дрожжей: все, кто пробует просят рецепт

Скалкой раскатываем колобки в лепешки.

Беру кефир и майонез. Быстрые лепёшки без духовки и дрожжей: все, кто пробует просят рецепт

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем лепешки до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне.

Беру кефир и майонез. Быстрые лепёшки без духовки и дрожжей: все, кто пробует просят рецепт

Получается вполне хорошая замена покупному хлебу.

Беру кефир и майонез. Быстрые лепёшки без духовки и дрожжей: все, кто пробует просят рецепт

Эти лепешки можно использовать для мяса и овощей, употреблять с супами.

Что будем искать? Например,Человек