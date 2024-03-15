Беру кефир и майонез. Быстрые лепёшки без духовки и дрожжей: все, кто пробует просят рецепт

Лепешки — это первый хлеб, который стал доступен людям. По сути, буханка хлеба появилась намного позднее лепешки из-за сложностей в выпекании. Лепешки же были проще и для них можно было подобрать правильную посуду.
До сих пор лепешки выпекают в разных странах мира. Ошибочно суждение, что лепешки остались лишь в странах Востока, в Грузии и в Армении. Эти страны рекордсмены по выпеканию лавашей и хачапури. Но, все же помимо этих знакомых лепешек, есть множество других. Например, блины — это тоже лепешки.
Приготовим вместе простые лепешки.
Ингредиенты для лепешек:
- Яйцо — 1 шт.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сахар — 2 ч.л.;
- Майонез — 2 ст.л.;
- Кефир — 300 мл;
- Мука — 450 г;
- Разрыхлитель — 1 ст. л.;
- Масло растительное — 150 мл.
Приготовление лепешек:
В миску разбиваем яйцо, солим, высыпаем сахар и перемешиваем. Вливаем в смесь кефир, добавляем майонез и продолжаем смешивать.
Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Замешиваем руками тесто, собираем в мягкие и эластичный колобок. Делим колобок на 6 одинаковых частей, формуем комочки.
Скалкой раскатываем колобки в лепешки.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем лепешки до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне.
Получается вполне хорошая замена покупному хлебу.
Эти лепешки можно использовать для мяса и овощей, употреблять с супами.