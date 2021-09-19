Выбираем зимнюю обувь для ребенка

Медики утверждают, что покупать детям обувь младше одного года – крайне нежелательно. В этом возрасте ножки у ребенка еще слишком слабые, чтобы носить полноценную настоящую обувь. Если малыш начинает ходить, а за окном уже почти зима, купите ему меховые пинетки. Когда ребенок уже начнет ходить увереннее, крепко встанет на ноги, вы сможете купить ему самую настоящую зимнюю обувь уже к середине зимы. У первой обуви должен обязательно иметься хотя бы небольшой каблук. Он помогает правильному развитию детской стопы, формирует ее и играет особую роль в развитии его походки.

Для детей старше одного года, лучше всего покупать несколько пар зимней обуви. Одну для долгих прогулок и сильных заморозков, например, а другую – если вдруг потеплеет. Конечно, если у вас есть такая возможность. Лучше всего покупать обувь чуть-чуть больше ножки малыша (приблизительно 1 сантиметр), но чтобы нога не выскакивала и не болталась. В этом пространстве собирается теплый воздух, благодаря этому ножки не будут мерзнуть. И учтите – вы не должны экономить на обуви для своего ребенка, это очень важно для развития его стопы и позвоночника. А хорошая детская обувь никогда не бывает дешевой!

Мерить обувь лучше всего не днем, а вечером. Это потому, что детские ножки, как и у взрослых могут за день отекать, и мерить обувь лучше на полный размер, с учетом отека. Ребенок обязательно должен постоять или пройтись в обуви, потому что в сидячем положении понять удобно или нет — не получится.

Теперь давайте разберемся в материалах для обуви. Самый лучший – это, конечно, натуральная кожа. Она позволяет ноге дышать, пластичная и хорошо облегает. Не забудьте, что обувь, выполненная из натуральной кожи, зачастую может иметь свойство растягиваться в течение носки.

Старайтесь избегать кожзаменителя при выборе детской обуви. Это стопроцентная синтетика. Он трескается от избыточного количества холода или влаги. Ножка в нем не будет дышать. Но чаще всего, производители детской обуви и сами избегают его.