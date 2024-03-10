Описание приготовления:

Английский рисовый пудинг можно приготовить из остатков рисовой каши. Для более быстрого варианта, рекомендую использовать рисовую поленту. Из поленты пудинг получается более нежным и однородным. Десерт удобно запекать в маленьких формочках и подавать порционно.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Десерты / Пудинг География кухни: Английская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Молоко 250 Миллилитров

Масло сливочное 25 Грамм

Полента 60 Грамм (рисовая)

Яйца 2 Штуки

Сахар 1 Ст. ложка

Ванильный сахар 10 Грамм

Соль 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

173 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пудинг из рисовой каши»

Подготовьте ингредиенты для приготовления английского пудинга. Обязательно возьмите молочные продукты хорошего качества.

Для основы приготовьте рисовую кашу. Для этого растопите в сотейнике сливочное масло и всыпьте крупу.

Перемешайте рисовую крупу, чтобы она впитала растопленное сливочное масло и помешивая обжарьте в течение 2-3 минут на среднем огне. Влейте молоко.

Варите кашу 4-5 минут, до готовности крупы. Если используете цельное рисовое зерно, то на варку каши может уйти до 30 минут.

Отделите яичные желтки от белков. Белки взбейте с щепоткой соли до состояния устойчивой пены. Желтки соедините с сахаром и ванильным сахаром и взбейте до увеличения массы в объеме и осветления.

В еще горячую рисовую основу влейте взбитые с сахаром яичные желтки и интенсивно перемешайте до однородного состояния.

Добавьте в остывшую рисовую массу взбитые с солью яичные белки и аккуратно вмешайте их с основой с помощью силиконовой лопатки в направлении снизу вверх.

Керамические формы смажьте сливочным маслом и выложите в них подготовленную рисовую основу для пудинга. Выпекайте пудинг в духовке разогретой до 170 градусов в течение 35 минут.

Подайте готовый рисовый пудинг к столу, дополнив его ягодным соусом или сметаной.

У пудинга интересная текстура, он очень воздушный, пышный и нежный!