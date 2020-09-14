Выбор дрели

Подобрать подходящую дрель очень сложно, как может показаться в первый раз. Недостаточно подобрать желаемую толщину. Вам придется тщательно прочесть техническую информацию и решить, подойдёт ли такая дрель. В данной заметке мы дадим пару советов о том, как подобрать самые лучшие сверла для имеющихся у вас инструментов. А если вам нужен качественный инструмент, переходите на сайт, вот ссылка

Толщина сверла — очень важный признак

Толщина сверла измеряется миллиметрами. Это отверстия просверленные по диаметру. Какое сверло вам нужно будет, зависит от того, что вы хотите натянуть. В большинстве случаев стоит предусмотреть диаметр застежки. Предположим, вам нужно сделать отверстие в стене. Вы приобретаете саморезы по бетону со шпильками. Необходимо проверить упаковку на толщину штифтов. Если написано — 6, значит, штифт 6 мм и потребуется сверло на 6 мм. Номер сверла в большинстве случаев пишется на штоке одновременно с остальными размерами.

Сверло может быть мелким, всего 1 мм. Он также может быть довольно внушительным. Одно из очень толстых сверл — 40 мм. Уже лучше всего применять специализированные головки, которые не сверлят, а режут отверстия в стене или дереве.

Самые распространенные размеры — 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм. Начинаются не так часто применяемые размеры для профессиональных строительных работ.

Назначение и форма сверла

Сверла в большинстве случаев применяются для сверления трех материалов и их видов: дерева, металла и бетона.

Сверла по дереву имеют, пожалуй, довольно широкое разнообразие форм головки. Стандартное сверло собой представляет широкую головку с остроконечным винтом, который предохраняет смещение крутящегося сверла в сторону и выполнение отверстий больших размеров, чем требуется. Также есть широкая плоская головка для панелей из дерева. Она тоже с шипом. Сверла для фурнитуры изумляют собственной интересной формой. Их цель — не высверлить доску из дерева или доску, а исключительно сделать отверстие конкретного размера. Это редкие инструменты, которые используют профессионалы столярного дела.

Для сверления дерева применяется специализированная круглая пилообразная головка. Он предназначается для вырезания больших отверстий, к примеру, под чашу розетки.

С сверлами по металлу все понятно — их головки довольно тупые, а сам материал достаточно прочный, чтобы высверливать намного толстые слои металла.

Сверла по бетону на головке имеют специализированную пластину, улучшающую качество сверла. Если высверлить неверно, пластина может поломаться или повредиться. После чего буровая установка начинает стареть, хотя свойства самого гребного винта остаются постоянными.Буровые штанги разнообразные

Подбирая сверла, помните, какие инструменты будут применяться. Если вы применяете пуансон у которых есть функция ковки, подберите стержни SDS. Простой для сверления металла либо дерева аккумуляторной дрелью — простой гладкий стержень. Не во всех инструментах применяется шестигранный хвостовик (шестигранник). Такой шток удобно откручивать простым рожковым ключом, если он застрял.

Электрической дрели, которые в продаже сегодня имеются, в большинстве случаев работают с круглым хвостовиком и SDS — три канавки, фрезерованные на круглом хвостовике, чтобы тройные кронштейны лучше держали сверло. Если у вас есть перфаратор, возможно, у вас также существует особенная головка для круглых стеблей. Правда, натянуть его порой случается проблемой. Шток SDS — несомненно, прекрасный вариант на рынке.

В чем разница между SDS, SDS plus и SDS max?

Вы часто увидите надписи SDS, SDS Plus или SDS Max на сверлах. Это типовая маркировка, указывающая, какие сверлильные устройства предназначаются для дрели. SDS был разработан компанией Bosch еще в 1975 году. Немецкие инженеры назвали это steck, dreh, sitzt. Это значит положить, повернуть, закрыть. Разумеется, позднее нашли английский эквивалент — Special Direct System.

Сверла SDS предназначаются для маленьких электрических приборов массой до четырех килограмм. SDS Plus имеет хвостовик диаметром 10 мм и 40 мм ставится в монтажное гнездо. Три скобы в монтажном кронштейне, сжимающие хвостовик сверла, занимают площадь 75 квадратных миллиметров. Это обеспечивает лучший захват и предохраняет скручивание.

Сверла SDS Max предназначаются для ударных инструментов весом более пяти килограмм. У них толщина штанги 18 мм, по этой причине поверхность захвата больше — около 390 квадратных миллиметров. Шток ставится в держатель на 90 мм. Это сверло, которое ставится на большие пуансоны и долота у которых есть функция сверления.

Если у вас большой станок, мы советуем подбирать SDS Max для больших отверстий.