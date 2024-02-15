Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу» – это традиционная закуска американской кухни, которую готовят из сочных свежих овощей. Такой салат можно подавать в качестве гарнира или есть просто так с хлебом. Лучшие кулинарные варианты простого салата мы собрали в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классический рецепт салата «Коул слоу»

Классический рецепт салата «Коул слоу» – это популярное угощение американской кухни, которое дополнит многие ваши горячие блюда. Традиционно салат готовят из свежих овощей. Он получается очень сочным и аппетитным. Обязательно попробуйте приготовить его на своей кухне!

Ингредиенты –+4 порц.

Капуста белокочанная ½ шт.

Морковь 1 шт.

Сметана ½ ст. (или йогурт или кефир)

Майонез 2 ст.л.

Мед 1 ч.л. (или сахар-песок)

Соус соевый 1 ст.л.

Мак 1 ч.л.

Соль по вкусу

Хрен 1 ч.л.

Сок лимонный 1 ст.л.

Шаги 20 мин.

Классический салат «Коул слоу» готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Хорошо промываем молодую белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом. Также продукт можно натереть на специальной терке. Очищенную морковку пропускаем через терку для корейской моркови. Капусту и морковь выкладываем в глубокую миску. Приготовим заправку. Для этого соединяем в общей посуде сметану, майонез, хрен, лимонный сок, соль, соевый соус, мед и мак. Хорошенько перемешиваем соус до однородности. Овощи в миске дополняем солью и поливаем соусом. Хорошо все перемешиваем. Теперь вы знаете классический рецепт салата «Коул слоу». Берите на заметку!

Американский салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой

Американский салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой выходит очень ярким и аппетитным. Такое сочное угощение можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста краснокочанная – 250 гр.

Капуста белокочанная – 250 гр.

Укроп – 1 пучок.

Майонез/йогурт – 70 гр.

Сметана – 70 гр.

Уксус яблочный/винный –1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем краснокочанную капусту и белокочанную. Оба продукта мелко шинкуем ножом.

Шаг 3. Складываем порезанную капусту в общий салатник и разминаем руками до выделения сока.

Шаг 4. Сюда же отправляем измельченную зелень и тертую на терке морковь.

Шаг 5. Для заправки соединяем майонез со сметаной, уксусом, сахаром, горчицей и солью.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем нашу заготовку.

Шаг 7. Овощи посыпаем черным молотым перцем и поливаем заправкой. Хорошенько все перемешиваем и даем немного настояться.

Шаг 8. Американский салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой готов. Угощайтесь!

Салат «Коул слоу» с ананасом

Салат «Коул слоу» с ананасом порадует вас оригинальным вкусом, удивительной сочностью и привлекательным внешним видом. Его можно подавать к горячим блюдам или как самостоятельную холодную закуску. Для простого и быстрого приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Сельдерей – 1 шт.

Ананасы консервированные – 100 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем капусту под водой и мелко шинкуем ее ножом.

Шаг 2. Очищенную морковку натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 3. Сельдерей также промываем и нарезаем мелким кубиком.

Шаг 4. Консервированные ананасы режем кубиком, как и сельдерей.

Шаг 5. Все подготовленные продукты соединяем в общем салатнике.

Шаг 6. Посыпаем их солью, специями и поливаем лимонным соком. Перемешиваем.

Шаг 7. Заправляем наше угощение майонезом.

Шаг 8. Еще раз хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения заправки. Перед подачей закуску можно подержать некоторое время в холодильнике для лучшей пропитки.

Шаг 9. Салат «Коул слоу» с ананасом готов. Подавайте к столу!

Салат «Коул слоу» с горчицей

Салат «Коул слоу» с горчицей – это популярное угощение американской кухни, которое дополнит многие ваши горячие блюда. Традиционно салат готовят из свежих овощей, поэтому он получается таким сочным и аппетитным. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 200 гр.

Капуста краснокочанная – 200 гр.

Морковь – 120 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – 50 гр.

Майонез – 50 гр.

Горчица – 1 ч.л.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее соломкой.

Шаг 2. Таким же образом поступаем и с краснокочанной капустой.

Шаг 3. Оба вида капусты складываем в глубокую миску, дополняем солью и слегка разминаем руками для выделения сока.

Шаг 4. Дополняем овощи тертой на терке морковью.

Шаг 5. Для заправки соединяем в глубокой миске майонез, сметану, горчицу, сахар и яблочный уксус. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 6. Заправляем наш салат подготовленной заправкой с горчицей и хорошенько перемешиваем. Можно дать угощению настояться в холодильнике пару часов.

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с горчицей готов. Можно пробовать!

«Коул слоу» с кукурузой

«Коул слоу» с кукурузой – это вкусная, аппетитная и простая в исполнении закуска для вашего домашнего стола. Приготовить такой салат несложно. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Угощение послужит отличным дополнением вашего обеда.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Капуста краснокочанная – 500 гр.

Морковь – 2 шт.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Петрушка – 1 пучок.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Горчица французская – 2 ст.л.

Сок лимонный – 3 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Йогурт – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для соуса соединяем йогурт, горчицу, молотый перец и лимонный сок. Также добавляем немного сахара и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 2. Промываем краснокочанную капусту под водой и мелко шинкуем ее ножом.

Шаг 3. Отправляем капусту в глубокий салатник и сюда же отправляем измельченную зелень. Дополняем продукты с солью и слегка разминаем руками.

Шаг 4. Сюда же отправляем мелко нашинкованную белокочанную капусту и тертую на терке морковь. Также немного солим и разминаем продукты руками для выделения сока.

Шаг 5. Из консервированной кукурузы сливаем всю жидкость. Сам продукт отправляем в наш салат.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем содержимое салатника, солим и поливаем заправкой. Еще раз хорошенько все вымешиваем.

Шаг 7. «Коул слоу» с кукурузой готов. Подавайте аппетитную и сочную закуску к столу!

Салат «Коул слоу» с яблоком

Салат «Коул слоу» с яблоком выходит очень сочным и интересным по вкусу. Такое аппетитное угощение можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста краснокочанная – 300 гр.

Капуста белокочанная – 300 гр.

Яблоко – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Изюм – 100 гр.

Семена подсолнечника – 50 гр.

Сметана – 150 гр.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Промываем краснокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом.

Шаг 3. Так же поступаем и с белокочанной капустой.

Шаг 4. Два вида капусты выкладываем в глубокую миску, солим и хорошо разминаем руками до выделения сока.

Шаг 5. Очищаем морковь, промываем ее под водой и натираем на терке для корейской моркови.

Шаг 6. Хорошенько промываем яблоко и разделываем тонкой соломкой. Обязательно удаляем косточки.

Шаг 7. Промываем изюм и заливаем его кипятком на 5 минут.

Шаг 8. Сливаем воду с изюма, обсушиваем его. Если он слишком крупный, измельчаем ножом.

Шаг 9. Очищаем семечки подсолнечника. Также вы можете сразу приобрести очищенные семена.

Шаг 10. Разогреем сухую сковороду и обжариваем на ней семечки со щепоткой соли.

Шаг 11. Все подготовленные продукты (кроме семечек) складываем в глубокую миску и заправляем сметаной. Посыпаем солью и черным молотым перцем. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 12. Раскладываем угощение по порционным тарелкам и украшаем обжаренными семечками.

Шаг 13. Салат «Коул слоу» с яблоком готов. Можно угощаться!

Салат «Коул слоу», как в KFC

Салат «Коул слоу», как в KFC несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и близких легким сочным угощением. Такой салат можно подавать с наггетсами и другими горячими блюдами.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 800 гр.

Морковь – 150 гр.

Лук репчатый – 1 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.

Молоко коровье – 60 мл.

Кефир – 60 мл.

Майонез – 120 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Сок лимонный – 2,5 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом. Выкладываем в глубокую миску. Продукт можно слегка размять руками для выделения сока.

Шаг 2. Очищенную и промытую морковку натираем на крупной терке. Выкладываем корнеплод к капусте.

Шаг 3. Для заправки натираем на терке репчатый лук, поливаем эту массу лимонным соком и перемешиваем.

Шаг 4. В полученную заготовку отправляем уксус, молоко, майонез, сахар, соль, кефир и черный молотый перец.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем нашу заправку до однородности.

Шаг 6. Поливаем соусом капусту и морковь.

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем содержимое. Если вы располагаете временем, уберите закуску в холодильник для лучшей пропитки.

Шаг 8. Салат «Коул слоу», как в KFC готов. Можно подавать к столу!

Салат «Коул слоу» с сельдереем

Салат «Коул слоу» с сельдереем отличается ярким вкусом, невероятной сочностью и привлекательным внешним видом. Его можно подавать к горячим блюдам или как самостоятельную холодную закуску. Для простого и быстрого приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Морковь – 100 гр.

Сельдерей – 35 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Майонез – 4 ст.л.

Молоко коровье – 25 мл.

Лимонный сок – 4 ст.л.

Хрен – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заправки соединяем майонез, хрен, соль, сахар, черный молотый перец, лимонный сок и молоко. Вымешиваем это все до полной однородности.

Шаг 2. Промываем капусту под водой и мелко шинкуем ее ножом.

Шаг 3. Также промываем сельдерей и разделываем его на небольшие кусочки.

Шаг 4. Очищенный репчатый лук разделываем тонкими четвертинками.

Шаг 5. Промываем морковку и натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 6. Все продукты отправляем в глубокий салатник.

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем между собой.

Шаг 8. Поливаем овощи подготовленным соусом и еще раз все перемешиваем. Убираем в холодильник на 20 минут для пропитки.

Шаг 9. Салат «Коул слоу» с сельдереем готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Салат «Коул слоу» без майонеза

Салат «Коул слоу» без майонеза выйдет более нежным и легким. Такое сочное угощение можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 гр.

Морковь – 150 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Корень хрена – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.

Шаг 2. Морковку натираем на терке или разделываем с помощью овощерезки.

Шаг 3. Капусту мелко шинкуем ножом или так же разделываем овощечисткой. Соединяем оба овоща в глубокой миске.

Шаг 4. Для заправки соединяем в глубокой тарелке сметану, горчицу, тертый корень хрена, соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 5. Подготовленным соусом заливаем наши овощи.

Шаг 6. Хорошенько все вымешиваем. Можно убрать в холодильник для пропитки перед подачей.

Шаг 7. Салат «Коул слоу» без майонеза готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Салат «Коул слоу» в уксусной заправке

Салат «Коул слоу» в уксусной заправке – это знаменитая закуска американской кухни, которая дополнит многие ваши горячие блюда. Традиционно салат готовят из свежих овощей, поэтому он получается таким сочным. Для простого и быстрого приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 350 гр.

Морковь – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Молоко коровье – 50 мл.

Майонез – 100 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сок лимонный – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.

Шаг 2. В чашу блендера отправляем молоко, майонез, лимонный сок, уксус, соль, черный молотый перец и сахар.

Шаг 3. Все продукты тщательно взбиваем между собой до получения однородного соуса.

Шаг 4. Репчатый лук мелко рубим ножом, морковку натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 5. Белокочанную капусту мелко шинкуем ножом или пропускаем через специальную овощерезку.

Шаг 6. Подготовленные овощи выкладываем в общий салатник и хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. Поливаем нашу заготовку полученным соусом.

Шаг 8. Еще раз хорошенько все перемешиваем и убираем в холодильник на пару часов для лучшей пропитки.

Шаг 9. Салат «Коул слоу» в уксусной заправке готов. Подавайте закуску к столу!