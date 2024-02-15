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Салат «Коул слоу» классический

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Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу» – это традиционная закуска американской кухни, которую готовят из сочных свежих овощей. Такой салат можно подавать в качестве гарнира или есть просто так с хлебом. Лучшие кулинарные варианты простого салата мы собрали в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классический рецепт салата «Коул слоу»

Классический рецепт салата «Коул слоу» – это популярное угощение американской кухни, которое дополнит многие ваши горячие блюда. Традиционно салат готовят из свежих овощей. Он получается очень сочным и аппетитным. Обязательно попробуйте приготовить его на своей кухне!

Салат «Коул слоу» классический

Ингредиенты –+4 порц.

  • Капуста белокочанная ½ шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Сметана ½ ст. (или йогурт или кефир)
  • Майонез 2 ст.л.
  • Мед 1 ч.л. (или сахар-песок)
  • Соус соевый 1 ст.л.
  • Мак 1 ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Хрен 1 ч.л.
  • Сок лимонный 1 ст.л.

Шаги 20 мин.

  1. Салат «Коул слоу» классический

    Классический салат «Коул слоу» готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку.

  2. Салат «Коул слоу» классический

    Хорошо промываем молодую белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом. Также продукт можно натереть на специальной терке.

  3. Салат «Коул слоу» классический

    Очищенную морковку пропускаем через терку для корейской моркови.

  4. Салат «Коул слоу» классический

    Капусту и морковь выкладываем в глубокую миску.

  5. Салат «Коул слоу» классический

    Приготовим заправку. Для этого соединяем в общей посуде сметану, майонез, хрен, лимонный сок, соль, соевый соус, мед и мак.

  6. Салат «Коул слоу» классический

    Хорошенько перемешиваем соус до однородности.

  7. Салат «Коул слоу» классический

    Овощи в миске дополняем солью и поливаем соусом. Хорошо все перемешиваем.

  8. Салат «Коул слоу» классический

    Теперь вы знаете классический рецепт салата «Коул слоу». Берите на заметку!

Американский салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой

Американский салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой выходит очень ярким и аппетитным. Такое сочное угощение можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста краснокочанная – 250 гр.
  • Капуста белокочанная – 250 гр.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Майонез/йогурт – 70 гр.
  • Сметана – 70 гр.
  • Уксус яблочный/винный –1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 2. Промываем краснокочанную капусту и белокочанную. Оба продукта мелко шинкуем ножом.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 3. Складываем порезанную капусту в общий салатник и разминаем руками до выделения сока.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 4. Сюда же отправляем измельченную зелень и тертую на терке морковь.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 5. Для заправки соединяем майонез со сметаной, уксусом, сахаром, горчицей и солью.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем нашу заготовку.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 7. Овощи посыпаем черным молотым перцем и поливаем заправкой. Хорошенько все перемешиваем и даем немного настояться.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 8. Американский салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой готов. Угощайтесь!

Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу» с ананасом

Салат «Коул слоу» с ананасом порадует вас оригинальным вкусом, удивительной сочностью и привлекательным внешним видом. Его можно подавать к горячим блюдам или как самостоятельную холодную закуску. Для простого и быстрого приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сельдерей – 1 шт.
  • Ананасы консервированные – 100 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем капусту под водой и мелко шинкуем ее ножом.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 2. Очищенную морковку натираем на терке с крупными зубчиками.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 3. Сельдерей также промываем и нарезаем мелким кубиком.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 4. Консервированные ананасы режем кубиком, как и сельдерей.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 5. Все подготовленные продукты соединяем в общем салатнике.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 6. Посыпаем их солью, специями и поливаем лимонным соком. Перемешиваем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 7. Заправляем наше угощение майонезом.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 8. Еще раз хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения заправки. Перед подачей закуску можно подержать некоторое время в холодильнике для лучшей пропитки.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 9. Салат «Коул слоу» с ананасом готов. Подавайте к столу!

Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу» с горчицей

Салат «Коул слоу» с горчицей – это популярное угощение американской кухни, которое дополнит многие ваши горячие блюда. Традиционно салат готовят из свежих овощей, поэтому он получается таким сочным и аппетитным. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 200 гр.
  • Капуста краснокочанная – 200 гр.
  • Морковь – 120 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сметана – 50 гр.
  • Майонез – 50 гр.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Уксус яблочный – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее соломкой.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 2. Таким же образом поступаем и с краснокочанной капустой.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 3. Оба вида капусты складываем в глубокую миску, дополняем солью и слегка разминаем руками для выделения сока.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 4. Дополняем овощи тертой на терке морковью.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 5. Для заправки соединяем в глубокой миске майонез, сметану, горчицу, сахар и яблочный уксус. Хорошенько все перемешиваем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 6. Заправляем наш салат подготовленной заправкой с горчицей и хорошенько перемешиваем. Можно дать угощению настояться в холодильнике пару часов.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 7. Салат «Коул слоу» с горчицей готов. Можно пробовать!

Салат «Коул слоу» классический

«Коул слоу» с кукурузой

«Коул слоу» с кукурузой – это вкусная, аппетитная и простая в исполнении закуска для вашего домашнего стола. Приготовить такой салат несложно. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Угощение послужит отличным дополнением вашего обеда.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 500 гр.
  • Капуста краснокочанная – 500 гр.
  • Морковь – 2 шт.
  • Кукуруза консервированная – 1 банка.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Горчица французская – 2 ст.л.
  • Сок лимонный – 3 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Йогурт – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для соуса соединяем йогурт, горчицу, молотый перец и лимонный сок. Также добавляем немного сахара и хорошенько все перемешиваем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 2. Промываем краснокочанную капусту под водой и мелко шинкуем ее ножом.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 3. Отправляем капусту в глубокий салатник и сюда же отправляем измельченную зелень. Дополняем продукты с солью и слегка разминаем руками.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 4. Сюда же отправляем мелко нашинкованную белокочанную капусту и тертую на терке морковь. Также немного солим и разминаем продукты руками для выделения сока.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 5. Из консервированной кукурузы сливаем всю жидкость. Сам продукт отправляем в наш салат.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем содержимое салатника, солим и поливаем заправкой. Еще раз хорошенько все вымешиваем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 7. «Коул слоу» с кукурузой готов. Подавайте аппетитную и сочную закуску к столу!

Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу» с яблоком

Салат «Коул слоу» с яблоком выходит очень сочным и интересным по вкусу. Такое аппетитное угощение можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста краснокочанная – 300 гр.
  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Изюм – 100 гр.
  • Семена подсолнечника – 50 гр.
  • Сметана – 150 гр.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 2. Промываем краснокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 3. Так же поступаем и с белокочанной капустой.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 4. Два вида капусты выкладываем в глубокую миску, солим и хорошо разминаем руками до выделения сока.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 5. Очищаем морковь, промываем ее под водой и натираем на терке для корейской моркови.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 6. Хорошенько промываем яблоко и разделываем тонкой соломкой. Обязательно удаляем косточки.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 7. Промываем изюм и заливаем его кипятком на 5 минут.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 8. Сливаем воду с изюма, обсушиваем его. Если он слишком крупный, измельчаем ножом.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 9. Очищаем семечки подсолнечника. Также вы можете сразу приобрести очищенные семена.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 10. Разогреем сухую сковороду и обжариваем на ней семечки со щепоткой соли.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 11. Все подготовленные продукты (кроме семечек) складываем в глубокую миску и заправляем сметаной. Посыпаем солью и черным молотым перцем. Хорошо все перемешиваем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 12. Раскладываем угощение по порционным тарелкам и украшаем обжаренными семечками.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 13. Салат «Коул слоу» с яблоком готов. Можно угощаться!

Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу», как в KFC

Салат «Коул слоу», как в KFC несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и близких легким сочным угощением. Такой салат можно подавать с наггетсами и другими горячими блюдами.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 800 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.
  • Молоко коровье – 60 мл.
  • Кефир – 60 мл.
  • Майонез – 120 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Сок лимонный – 2,5 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом. Выкладываем в глубокую миску. Продукт можно слегка размять руками для выделения сока.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 2. Очищенную и промытую морковку натираем на крупной терке. Выкладываем корнеплод к капусте.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 3. Для заправки натираем на терке репчатый лук, поливаем эту массу лимонным соком и перемешиваем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 4. В полученную заготовку отправляем уксус, молоко, майонез, сахар, соль, кефир и черный молотый перец.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем нашу заправку до однородности.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 6. Поливаем соусом капусту и морковь.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем содержимое. Если вы располагаете временем, уберите закуску в холодильник для лучшей пропитки.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 8. Салат «Коул слоу», как в KFC готов. Можно подавать к столу!

Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу» с сельдереем

Салат «Коул слоу» с сельдереем отличается ярким вкусом, невероятной сочностью и привлекательным внешним видом. Его можно подавать к горячим блюдам или как самостоятельную холодную закуску. Для простого и быстрого приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 500 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Сельдерей – 35 гр.
  • Лук репчатый – 50 гр.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Молоко коровье – 25 мл.
  • Лимонный сок – 4 ст.л.
  • Хрен – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заправки соединяем майонез, хрен, соль, сахар, черный молотый перец, лимонный сок и молоко. Вымешиваем это все до полной однородности.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 2. Промываем капусту под водой и мелко шинкуем ее ножом.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 3. Также промываем сельдерей и разделываем его на небольшие кусочки.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 4. Очищенный репчатый лук разделываем тонкими четвертинками.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 5. Промываем морковку и натираем на терке с крупными зубчиками.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 6. Все продукты отправляем в глубокий салатник.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем между собой.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 8. Поливаем овощи подготовленным соусом и еще раз все перемешиваем. Убираем в холодильник на 20 минут для пропитки.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 9. Салат «Коул слоу» с сельдереем готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу» без майонеза

Салат «Коул слоу» без майонеза выйдет более нежным и легким. Такое сочное угощение можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Корень хрена – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 2. Морковку натираем на терке или разделываем с помощью овощерезки.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 3. Капусту мелко шинкуем ножом или так же разделываем овощечисткой. Соединяем оба овоща в глубокой миске.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 4. Для заправки соединяем в глубокой тарелке сметану, горчицу, тертый корень хрена, соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 5. Подготовленным соусом заливаем наши овощи.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 6. Хорошенько все вымешиваем. Можно убрать в холодильник для пропитки перед подачей.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 7. Салат «Коул слоу» без майонеза готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу» в уксусной заправке

Салат «Коул слоу» в уксусной заправке – это знаменитая закуска американской кухни, которая дополнит многие ваши горячие блюда. Традиционно салат готовят из свежих овощей, поэтому он получается таким сочным. Для простого и быстрого приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 350 гр.
  • Морковь – 50 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Молоко коровье – 50 мл.
  • Майонез – 100 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Сок лимонный – 2 ст.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 2. В чашу блендера отправляем молоко, майонез, лимонный сок, уксус, соль, черный молотый перец и сахар.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 3. Все продукты тщательно взбиваем между собой до получения однородного соуса.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 4. Репчатый лук мелко рубим ножом, морковку натираем на терке с крупными зубчиками.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 5. Белокочанную капусту мелко шинкуем ножом или пропускаем через специальную овощерезку.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 6. Подготовленные овощи выкладываем в общий салатник и хорошенько перемешиваем.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 7. Поливаем нашу заготовку полученным соусом.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 8. Еще раз хорошенько все перемешиваем и убираем в холодильник на пару часов для лучшей пропитки.

Салат «Коул слоу» классический

Шаг 9. Салат «Коул слоу» в уксусной заправке готов. Подавайте закуску к столу!

Салат «Коул слоу» классический

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