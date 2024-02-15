Салат «Коул слоу» классический

Салат «Коул слоу» – это традиционная закуска американской кухни, которую готовят из сочных свежих овощей. Такой салат можно подавать в качестве гарнира или есть просто так с хлебом. Лучшие кулинарные варианты простого салата мы собрали в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Классический рецепт салата «Коул слоу»
Классический рецепт салата «Коул слоу» – это популярное угощение американской кухни, которое дополнит многие ваши горячие блюда. Традиционно салат готовят из свежих овощей. Он получается очень сочным и аппетитным. Обязательно попробуйте приготовить его на своей кухне!
Ингредиенты –+4 порц.
- Капуста белокочанная ½ шт.
- Морковь 1 шт.
- Сметана ½ ст. (или йогурт или кефир)
- Майонез 2 ст.л.
- Мед 1 ч.л. (или сахар-песок)
- Соус соевый 1 ст.л.
- Мак 1 ч.л.
- Соль по вкусу
- Хрен 1 ч.л.
- Сок лимонный 1 ст.л.
Шаги 20 мин.
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Классический салат «Коул слоу» готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку.
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Хорошо промываем молодую белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом. Также продукт можно натереть на специальной терке.
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Очищенную морковку пропускаем через терку для корейской моркови.
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Капусту и морковь выкладываем в глубокую миску.
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Приготовим заправку. Для этого соединяем в общей посуде сметану, майонез, хрен, лимонный сок, соль, соевый соус, мед и мак.
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Хорошенько перемешиваем соус до однородности.
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Овощи в миске дополняем солью и поливаем соусом. Хорошо все перемешиваем.
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Теперь вы знаете классический рецепт салата «Коул слоу». Берите на заметку!
Американский салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой
Американский салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой выходит очень ярким и аппетитным. Такое сочное угощение можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста краснокочанная – 250 гр.
- Капуста белокочанная – 250 гр.
- Укроп – 1 пучок.
- Майонез/йогурт – 70 гр.
- Сметана – 70 гр.
- Уксус яблочный/винный –1 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Промываем краснокочанную капусту и белокочанную. Оба продукта мелко шинкуем ножом.
Шаг 3. Складываем порезанную капусту в общий салатник и разминаем руками до выделения сока.
Шаг 4. Сюда же отправляем измельченную зелень и тертую на терке морковь.
Шаг 5. Для заправки соединяем майонез со сметаной, уксусом, сахаром, горчицей и солью.
Шаг 6. Хорошенько перемешиваем нашу заготовку.
Шаг 7. Овощи посыпаем черным молотым перцем и поливаем заправкой. Хорошенько все перемешиваем и даем немного настояться.
Шаг 8. Американский салат «Коул слоу» с краснокочанной капустой готов. Угощайтесь!
Салат «Коул слоу» с ананасом
Салат «Коул слоу» с ананасом порадует вас оригинальным вкусом, удивительной сочностью и привлекательным внешним видом. Его можно подавать к горячим блюдам или как самостоятельную холодную закуску. Для простого и быстрого приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 300 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Сельдерей – 1 шт.
- Ананасы консервированные – 100 гр.
- Майонез – 2 ст.л.
- Сок лимонный – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Паприка молотая – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем капусту под водой и мелко шинкуем ее ножом.
Шаг 2. Очищенную морковку натираем на терке с крупными зубчиками.
Шаг 3. Сельдерей также промываем и нарезаем мелким кубиком.
Шаг 4. Консервированные ананасы режем кубиком, как и сельдерей.
Шаг 5. Все подготовленные продукты соединяем в общем салатнике.
Шаг 6. Посыпаем их солью, специями и поливаем лимонным соком. Перемешиваем.
Шаг 7. Заправляем наше угощение майонезом.
Шаг 8. Еще раз хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения заправки. Перед подачей закуску можно подержать некоторое время в холодильнике для лучшей пропитки.
Шаг 9. Салат «Коул слоу» с ананасом готов. Подавайте к столу!
Салат «Коул слоу» с горчицей
Салат «Коул слоу» с горчицей – это популярное угощение американской кухни, которое дополнит многие ваши горячие блюда. Традиционно салат готовят из свежих овощей, поэтому он получается таким сочным и аппетитным. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 200 гр.
- Капуста краснокочанная – 200 гр.
- Морковь – 120 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сметана – 50 гр.
- Майонез – 50 гр.
- Горчица – 1 ч.л.
- Уксус яблочный – 1 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее соломкой.
Шаг 2. Таким же образом поступаем и с краснокочанной капустой.
Шаг 3. Оба вида капусты складываем в глубокую миску, дополняем солью и слегка разминаем руками для выделения сока.
Шаг 4. Дополняем овощи тертой на терке морковью.
Шаг 5. Для заправки соединяем в глубокой миске майонез, сметану, горчицу, сахар и яблочный уксус. Хорошенько все перемешиваем.
Шаг 6. Заправляем наш салат подготовленной заправкой с горчицей и хорошенько перемешиваем. Можно дать угощению настояться в холодильнике пару часов.
Шаг 7. Салат «Коул слоу» с горчицей готов. Можно пробовать!
«Коул слоу» с кукурузой
«Коул слоу» с кукурузой – это вкусная, аппетитная и простая в исполнении закуска для вашего домашнего стола. Приготовить такой салат несложно. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Угощение послужит отличным дополнением вашего обеда.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 гр.
- Капуста краснокочанная – 500 гр.
- Морковь – 2 шт.
- Кукуруза консервированная – 1 банка.
- Петрушка – 1 пучок.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ч.л.
- Горчица французская – 2 ст.л.
- Сок лимонный – 3 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Йогурт – 200 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для соуса соединяем йогурт, горчицу, молотый перец и лимонный сок. Также добавляем немного сахара и хорошенько все перемешиваем.
Шаг 2. Промываем краснокочанную капусту под водой и мелко шинкуем ее ножом.
Шаг 3. Отправляем капусту в глубокий салатник и сюда же отправляем измельченную зелень. Дополняем продукты с солью и слегка разминаем руками.
Шаг 4. Сюда же отправляем мелко нашинкованную белокочанную капусту и тертую на терке морковь. Также немного солим и разминаем продукты руками для выделения сока.
Шаг 5. Из консервированной кукурузы сливаем всю жидкость. Сам продукт отправляем в наш салат.
Шаг 6. Хорошенько перемешиваем содержимое салатника, солим и поливаем заправкой. Еще раз хорошенько все вымешиваем.
Шаг 7. «Коул слоу» с кукурузой готов. Подавайте аппетитную и сочную закуску к столу!
Салат «Коул слоу» с яблоком
Салат «Коул слоу» с яблоком выходит очень сочным и интересным по вкусу. Такое аппетитное угощение можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста краснокочанная – 300 гр.
- Капуста белокочанная – 300 гр.
- Яблоко – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Изюм – 100 гр.
- Семена подсолнечника – 50 гр.
- Сметана – 150 гр.
- Соль – 2 щепотки.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.
Шаг 2. Промываем краснокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом.
Шаг 3. Так же поступаем и с белокочанной капустой.
Шаг 4. Два вида капусты выкладываем в глубокую миску, солим и хорошо разминаем руками до выделения сока.
Шаг 5. Очищаем морковь, промываем ее под водой и натираем на терке для корейской моркови.
Шаг 6. Хорошенько промываем яблоко и разделываем тонкой соломкой. Обязательно удаляем косточки.
Шаг 7. Промываем изюм и заливаем его кипятком на 5 минут.
Шаг 8. Сливаем воду с изюма, обсушиваем его. Если он слишком крупный, измельчаем ножом.
Шаг 9. Очищаем семечки подсолнечника. Также вы можете сразу приобрести очищенные семена.
Шаг 10. Разогреем сухую сковороду и обжариваем на ней семечки со щепоткой соли.
Шаг 11. Все подготовленные продукты (кроме семечек) складываем в глубокую миску и заправляем сметаной. Посыпаем солью и черным молотым перцем. Хорошо все перемешиваем.
Шаг 12. Раскладываем угощение по порционным тарелкам и украшаем обжаренными семечками.
Шаг 13. Салат «Коул слоу» с яблоком готов. Можно угощаться!
Салат «Коул слоу», как в KFC
Салат «Коул слоу», как в KFC несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и близких легким сочным угощением. Такой салат можно подавать с наггетсами и другими горячими блюдами.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 800 гр.
- Морковь – 150 гр.
- Лук репчатый – 1 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.
- Молоко коровье – 60 мл.
- Кефир – 60 мл.
- Майонез – 120 гр.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Сок лимонный – 2,5 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Хорошо промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом. Выкладываем в глубокую миску. Продукт можно слегка размять руками для выделения сока.
Шаг 2. Очищенную и промытую морковку натираем на крупной терке. Выкладываем корнеплод к капусте.
Шаг 3. Для заправки натираем на терке репчатый лук, поливаем эту массу лимонным соком и перемешиваем.
Шаг 4. В полученную заготовку отправляем уксус, молоко, майонез, сахар, соль, кефир и черный молотый перец.
Шаг 5. Хорошенько перемешиваем нашу заправку до однородности.
Шаг 6. Поливаем соусом капусту и морковь.
Шаг 7. Хорошенько перемешиваем содержимое. Если вы располагаете временем, уберите закуску в холодильник для лучшей пропитки.
Шаг 8. Салат «Коул слоу», как в KFC готов. Можно подавать к столу!
Салат «Коул слоу» с сельдереем
Салат «Коул слоу» с сельдереем отличается ярким вкусом, невероятной сочностью и привлекательным внешним видом. Его можно подавать к горячим блюдам или как самостоятельную холодную закуску. Для простого и быстрого приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 гр.
- Морковь – 100 гр.
- Сельдерей – 35 гр.
- Лук репчатый – 50 гр.
- Майонез – 4 ст.л.
- Молоко коровье – 25 мл.
- Лимонный сок – 4 ст.л.
- Хрен – 1 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для заправки соединяем майонез, хрен, соль, сахар, черный молотый перец, лимонный сок и молоко. Вымешиваем это все до полной однородности.
Шаг 2. Промываем капусту под водой и мелко шинкуем ее ножом.
Шаг 3. Также промываем сельдерей и разделываем его на небольшие кусочки.
Шаг 4. Очищенный репчатый лук разделываем тонкими четвертинками.
Шаг 5. Промываем морковку и натираем на терке с крупными зубчиками.
Шаг 6. Все продукты отправляем в глубокий салатник.
Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем между собой.
Шаг 8. Поливаем овощи подготовленным соусом и еще раз все перемешиваем. Убираем в холодильник на 20 минут для пропитки.
Шаг 9. Салат «Коул слоу» с сельдереем готов. Подавайте к столу и пробуйте!
Салат «Коул слоу» без майонеза
Салат «Коул слоу» без майонеза выйдет более нежным и легким. Такое сочное угощение можно подавать в качестве гарнира к горячим мясным или рыбным блюдам. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 300 гр.
- Морковь – 150 гр.
- Сметана – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Корень хрена – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.
Шаг 2. Морковку натираем на терке или разделываем с помощью овощерезки.
Шаг 3. Капусту мелко шинкуем ножом или так же разделываем овощечисткой. Соединяем оба овоща в глубокой миске.
Шаг 4. Для заправки соединяем в глубокой тарелке сметану, горчицу, тертый корень хрена, соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем.
Шаг 5. Подготовленным соусом заливаем наши овощи.
Шаг 6. Хорошенько все вымешиваем. Можно убрать в холодильник для пропитки перед подачей.
Шаг 7. Салат «Коул слоу» без майонеза готов. Подавайте к столу и пробуйте!
Салат «Коул слоу» в уксусной заправке
Салат «Коул слоу» в уксусной заправке – это знаменитая закуска американской кухни, которая дополнит многие ваши горячие блюда. Традиционно салат готовят из свежих овощей, поэтому он получается таким сочным. Для простого и быстрого приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 350 гр.
- Морковь – 50 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Молоко коровье – 50 мл.
- Майонез – 100 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Сок лимонный – 2 ст.л.
- Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.
Шаг 2. В чашу блендера отправляем молоко, майонез, лимонный сок, уксус, соль, черный молотый перец и сахар.
Шаг 3. Все продукты тщательно взбиваем между собой до получения однородного соуса.
Шаг 4. Репчатый лук мелко рубим ножом, морковку натираем на терке с крупными зубчиками.
Шаг 5. Белокочанную капусту мелко шинкуем ножом или пропускаем через специальную овощерезку.
Шаг 6. Подготовленные овощи выкладываем в общий салатник и хорошенько перемешиваем.
Шаг 7. Поливаем нашу заготовку полученным соусом.
Шаг 8. Еще раз хорошенько все перемешиваем и убираем в холодильник на пару часов для лучшей пропитки.
Шаг 9. Салат «Коул слоу» в уксусной заправке готов. Подавайте закуску к столу!