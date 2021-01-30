Выбор дверей — стандарты и требования

Планируя покупку межкомнатных дверей, многие задаются вопросом: с чего начать? Какие элементы, кроме цвета, нужно учитывать, отправляясь в магазин https://dveri-zamki.dp.ua? Все, что нужно знать о выборе двери

Перед покупкой

Дилеммы при выборе дверей часто вызывают у покупателей растерянность. У них нет представления о:

цвете,

стиле,

правильном выборе подходящей модели к комнате.

Многие рассматривают идеальный материал, использование остекления или установку полноразмерных дверей.

Проблема также возникает при определении размеров и выборе рамы. Однако, вопреки внешнему виду, это не сложная задача, которая не требует специальных знаний. Достаточно нескольких простых советов, чтобы совершить удачную покупку.

Во-первых: дверная коробка

В зависимости от степени планируемых изменений ремонта в квартире понадобится дверная коробка или собственно дверное полотно. Если необходимо заменить только полотно, следует проверить, подходит ли оно к существующей коробке.

Стандарты размеров указывают одинаковую ширину и высоту двери, а также расстояние между петлями. Однако всегда стоит иметь под рукой нужные габариты, и обязательно подтверждать свои намерения у специалистов. Более сложная часть задачи ждет при установке или замене дверной коробки.

Готовый проем в стене должен иметь соответствующую ширину и высоту (дверь + рама + рекомендуемый зазор примерно 10 мм с обеих сторон и вверху). Толщина стены также важна, так как часто от нее зависит тип дверной коробки.

На выбор есть две версии: фиксированная и регулируемая. Регулируемая коробка удобнее в сборке, эстетичнее, но в то же время немного дороже, так как не требует специальной подгонки. Чаще всего применяется в старых постройках, где встречаются более толстые стены нестандартных размеров.

Во-вторых: дверное полотно

Самым важным элементом при выборе дверного полотна является его размер. Стандартные размеры, определенные стандартами (в каждой стране свои), составляют 2030 мм в высоту и 844 мм в ширину (крыло с фальцем) для самых популярных решений.

Существуют и другие, реже доступные размеры, такие как 60, 100 или 110. Если в помещении другие размеры проема в стене, можно адаптировать его к существующим стандартам.

Еще один важный момент — выбор способа открытия. Можно выбрать правую или левую дверь, открывающуюся наружу или внутрь помещения.

В дополнение к стандартным распашным моделям на рынке представлены также сквозные, складывающиеся, раздвижные и двухстворчатые версии.

Третье: важные дополнения

Последний шаг — позаботиться о важных деталях. Покупатели всегда сравнивают цены на похожие модели разных производителей. Также следует спросить продавца о материале, из которого сделаны двери, и уточнить условия гарантии.

Следует проверить, предлагает ли производитель в комплекте вставку замка, определяющую эстетику и функциональность ручки, или маскирующие планки для коробки. Не стоит забывать про способ оплаты, доставки и сборки.