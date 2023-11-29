Рецепт: Капуста квашеная обычная — С укропом

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 2 кг;

морковь свежая — 1 шт;

соль — по вкусу;

семя укропа — 1 ст.л

Способ приготовления: Сезон засолки капусты продолжается, мы вот что-то подзадержались нынче, но это не беда. Главное, чтобы к весна эта вкуснятина была в полном объеме, когда с витаминами напряженка)

Капустка квашеная… ммм, что с ней может сравниться? И по вкусу, и по ценности состава, и по простоте! Кладезь витаминов, бальзам для ЖКТ и голимая диетическая основа))

Люблю квашеную капусту, могу ей оду петь бесконечно, уж простите за многословие)

Готовится просто, вот только если речь идет о заготовке впрок, то тут придется попыхтеть. А технология проста очень, шинкуем капусту и натираем к ней малую толику моркови, солим по вкусу, добавляем семян укропа и хорошо перемешиваем. Я это делаю в большой чашке, проще сказать — в тазу)

А далее мы складываем капусту в ведра для самого процесса квашения, но уложить надо плотно, подавить изо всех сил кулачками (желательно, мужскими)

Сверху ставлю гнет, обычно это блюдо, на котором 3-х литровая банка с водой. Накрываем салфеткой и держим дома сутки-полтора. Несколько раз за это время надо капусту попрокалывать шпажкой какой-нибудь, чтобы газ выходил.

А уж затем можно разложить капусту по банкам, лично мне так удобнее. А кто-то оставляет в погребе в больших емкостях. Кстати, даже заморозить можно прямо в ведре, капуста от этого своих свойств не теряет. Потом просто для готовки её придется откалывать ножом

На холоде под капроновыми крышками процесс квашения будет продолжаться, но значительно медленнее. И долго-долго, капуста будет хрустящая, аппетитная. Можно быстро сделать из неё салат с подсолнечным маслом и лучком, очень вкусно!

И уж что говорить про винегрет, он без капусты не получится. И даже винегрет праздничный можно приготовить, к праздничному столу, к новогоднему, например, нисколько сервировку не испортит и уйдет на «ура»!

Спасибо за внимание, простых и теплых вам застолий, мира в доме и в душЕ!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.