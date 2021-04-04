Выбор полезных продуктов для нашего организма. Орехи и рыба

Правильное питание при гипертонии

Если у вас болит и кружится голова, шумит в ушах — обратитесь к врачу. Возможно, у вас — гипертония (повышенное кровяное давление).

При гипертонии врач сразу обратит внимание на вашу диету. Прислушайтесь к нему. Правильное питание при гипертонии может быть разным (в зависимости от вашей работы, состояния вашего здоровья, возраста), но принципы диеты известны.

Нужно отказаться от продуктов, ведущих к повышению давления: спиртных напитков, крепкого кофе и чая, жирных сортов мяса и рыбы, сала, пирожных, мороженого и других продуктов, богатых углеводами. Нужно уменьшить потребление картофеля, бобов, гороха, сои. Хлеб желательно употреблять только черный, причём в минимальных количествах. Также вас могут заинтересовать орехи, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке «Healthy Food Near Me».

При гипертонии советуют кушать нежирные сорта говядины, курицу, нежирную рыбу, нежирные творог и сыр, кашу гречневую, пшенную, овсянку. Овощи сырые и отварные с растительным маслом. Супы в основном вегетарианские, фруктовые, из круп, с учетом ограничения потребления жидкости в течение дня. Суп на мясном бульоне – не чаще двух раз в неделю.

Часто излишний вес ведет к гипертонии и наоборот. Поэтому диета и правильное питание при гипертонии – это самое простое и результативное средство оздоровления организма. Нужно следить за обязательным поступлением в организм в достаточном количестве микроэлементов: калия, кальция, магния.

Голодание при гипертонии противопоказано, а вот стакан красного вина в дневном рационе в последнее время считается допустимым. В меню должны присутствовать все составляющие: жиры, белки и углеводы, но в правильном соотношении и в нужных объемах.

Кстати, диеты со строгим ограничением определенного вида питательных веществ — жиров, белков или углеводов — вовсе не эффективнее простого сокращения калорийности рациона. К такому выводу пришли американские ученые.