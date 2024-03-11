Сделать мини-пончики сказочно пышными можно без использования дрожжей и соды. С этой целью прекрасно справляется разрыхлитель для теста, 1 ч. л. которого творит чудеса. Приготовить невероятно аппетитные пышки на сметане без дрожжей может каждая хозяйка. Для этого необходимо лишь иметь самый простой набор ингредиентов.

Пышки по этому рецепту получаются еще доступнее, чем такой вариант завтрака, как сырники. Ведь чтобы замесить тесто для них, не нужен творог. Достаточно соединить яйца с сахаром и сметаной, а затем добавить к ним муку и разрыхлитель. Вот и всё — тесто для воздушных мини-пончиков готово.

Как пожарить румяные пышки на сметане без дрожжей

После того как вы выложите вырезанные заготовки из теста на раскаленную сковороду, они начнут мгновенно увеличиваться в размере. Потому отбросьте переживания, смотря на тонкие кругляшки на столе. Из них выйдут невесомые пышки, поражающие своей воздушностью.

Ингредиенты

Пшеничная мука250 г Яйцо2 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Сахар50 г Сметана80 г Ванилин по вкусу Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

В большую миску вбиваем яйца. Всыпаем к ним сахар. Добавляем ванилин. Хорошенько взбиваем всё с помощью ручного венчика до полного растворения кристалликов сахара. Добавляем в яичную смесь сметану жирностью 15 %. Вливаем 1 ст. л. подсолнечного масла. Снова тщательно всё перемешиваем до получения однородной консистенции.Всыпаем в сметанно-яичную смесь просеянную пшеничную муку, разрыхлитель для теста и соль. Замешиваем однородное тесто. Затем скатываем его в шар. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, припыленную пшеничной мукой. Раскатываем его в пласт, толщина которого не больше 3 см. Вырезаем из него небольшие круглые заготовки, используя стакан подходящего диаметра.Разогреваем сковороду с оставшимся подсолнечным маслом. Обжариваем на нём заготовки из теста до румяности с обеих сторон, установив средний нагрев.

Подобные сметанные пышки вы можете подавать так же, как и классические оладушки. Поместите возле тарелки, наполненной таким воздушными миниатюрными пончиками, пиалочку с мёдом или с джемом. Также можете полить это блюдо сгущенным молоком. Предупреждаем, детвора непременно влюбится в такой вариант завтрака. Потому вам придется готовить его достаточно часто. Как же хорошо, что в этом процессе нет ничего сложного.