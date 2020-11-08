Выпечка с рисовой мукой

Готовим рисовую лапшу: вкусно, сытно, быстро

Как и любая другая лапша, рисовая изготавливается из муки, правда, не привычной для нас пшеничной, а рисовой. Этот продукт не имеет особо яркого вкуса, часто является ингредиентом салатов, закусок, супов, но, правильно приготовленная, лапша является отличным основным блюдом. Чаще всего готовят вместе с мясом, продуктами моря, а также овощами гриль. Также вы можете купить рисовую муку, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке.

Как и любая другая лапша, рисовая изготавливается из муки, правда, не привычной для нас пшеничной, а рисовой. Этот продукт не имеет особо яркого вкуса, часто является ингредиентом салатов, закусок, супов, но, правильно приготовленная, лапша является отличным основным блюдом. Чаще всего готовят вместе с мясом, продуктами моря, а также овощами гриль. Этот продукт, кроме всего прочего, необычайно полезен, содержит совсем незначительное количество соли, много витамина В и полезных минеральных веществ. Готовим лапшу правильно Рисовая лапша – продукт нежный, требующий особого внимания и осторожного обращения, поломать ее можно просто неосторожным движением. Тем не менее, чтобы приготовить ее самому не требуется каких-либо специальных познаний в кулинарии. Даже если не получится – не расстраивайтесь, многочисленные сайты доставки блюд. Перед тем, как превратить этот продукт в пищу, его надо замочить в воде: для супа – не более пяти минут, во всех остальных случаях – минут на десять. Вода может быть холодной или теплой. Замачивание в горячей воде осуществляют только в том случае, если лапша будет одним из ингредиентов холодного салата или холодной закуски. Положив лапшу в воду, накройте ее крышкой и дайте настояться нужное количество времени – лапша начнет отделяться друг от друга.

Бывает так, что лапшу переварили, она слишком раздулась и набрала слишком много воды. В этом ее можно немного просушить на воздухе. Слейте воду, воспользовавшись дуршлагом, потом выложите рисовую лапшу тонким слоем на тарелку или поднос, подойдет любая плоская поверхность, и дайте постоять полчаса. Первоначальный вид это, конечно, лапше не вернет, но если она не разваливается, то этот метод немного просушит ее. Рисовая лапша как основное блюдо Нет ничего проще, чем приготовить любимое азиатами блюдо у себя на кухне, ничего сложного в этом нет. Приготовить остренькую лапшу с курицей вы сможете всего за полчаса, просто найдите у себя на кухне: 100 г рисовой лапши 400 г филейной части курицы, нарезанной кубиками 2 ч.л. кунжута 2 ст.л. кунжутного масла Чтобы приготовить маринад, используйте: 1 острый перец (красный, горький), нарезанный соломкой 3 ст.л. соевого соуса 3 зубчика чеснока, нарезанного пластинками 1 ст.л. рисового уксуса Филе заливаем маринадом. Варим рисовую лапшу. Отдельно обжариваем кунжут, после чего в эту же емкость добавляем кунжутное масло и маринованное куриное филе. Через 15 минут добавляем лапшу, еще 5 минут жарим. Рисовая лапша с острой курицей готова.