Описание приготовления:

Красную рыбу засолить проще простого. Понадобится соль крупная, желательно морская, немного сахара (усилить соленый привкус), а также перец черный молотый (хорошо, если свежего помола). Для приготовления малосольной красной рыбы подходит и форель, и горбуша, лосось — это один из вариантов. Обязательно удалите все кости из филейного кусочка, который будете солить. Если вы любите более просоленный вариант рыбы, то томите ее в соли 6-8 часов.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Красная рыба Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Красная рыба 450 Грамм (у меня семга)

Соль 1 Ст. ложка

Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 6

Калорийность

144 ккал

Калорийность

2 г

Белки

22 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малосольная красная рыба»

Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите кожу рыбы от чешуи, срежьте плавники, если они присутствуют на ней. Промойте и обмакните бумажными салфетками.

Выложите рыбу в глубокую тарелку или миску, всыпьте на нее соль и молотый черный перец. Можно использовать и другие пряности, не перебивающие вкус рыбы.

Натрите рыбу специями со всех сторон, равномерно распределяя их по мякоти.

Далее сбрызните рыбу растительным маслом и обмажьте им со всех сторон. В таком виде поместите ее в холодильник для засолки на 4 часа минимум, а лучше — оставить ее на ночь.

Спустя указанное время рыба выделит немного жидкости и ее мякоть станет более янтарной, плотной по текстуре.

Промойте рыбу в воде и обмакните бумажными салфетками. Удалите все косточки, если они есть, и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на тарелку и подайте к столу охлажденными вместе с хлебом, несладкой выпечкой и т.д.