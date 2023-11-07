Описание приготовления:
Красную рыбу засолить проще простого. Понадобится соль крупная, желательно морская, немного сахара (усилить соленый привкус), а также перец черный молотый (хорошо, если свежего помола). Для приготовления малосольной красной рыбы подходит и форель, и горбуша, лосось — это один из вариантов. Обязательно удалите все кости из филейного кусочка, который будете солить. Если вы любите более просоленный вариант рыбы, то томите ее в соли 6-8 часов.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Красная рыба Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Красная рыба 450 Грамм (у меня семга)
- Соль 1 Ст. ложка
- Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка
Количество порций 6
Калорийность
144 ккал
Калорийность
2 г
Белки
22 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малосольная красная рыба»
Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите кожу рыбы от чешуи, срежьте плавники, если они присутствуют на ней. Промойте и обмакните бумажными салфетками.
Выложите рыбу в глубокую тарелку или миску, всыпьте на нее соль и молотый черный перец. Можно использовать и другие пряности, не перебивающие вкус рыбы.
Натрите рыбу специями со всех сторон, равномерно распределяя их по мякоти.
Далее сбрызните рыбу растительным маслом и обмажьте им со всех сторон. В таком виде поместите ее в холодильник для засолки на 4 часа минимум, а лучше — оставить ее на ночь.
Спустя указанное время рыба выделит немного жидкости и ее мякоть станет более янтарной, плотной по текстуре.
Промойте рыбу в воде и обмакните бумажными салфетками. Удалите все косточки, если они есть, и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на тарелку и подайте к столу охлажденными вместе с хлебом, несладкой выпечкой и т.д.