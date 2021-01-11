Мы поможем с контролем чистоты воздуха на производстве!

Контроль чистоты осуществляется с помощью специализированного оборудования для мониторинга, располагаемого как в помещениях, так и непосредственно в вентиляционных каналах вытяжного вентиляционного оборудования. Самая главная проблема – обеспечить вытяжку загрязненного воздуха и не допустить его смешивание с приточным чистым воздухом, в котором находится и работает персонал, а также проходят технологические процессы. Сегодня большой популярностью пользуется вытяжной островной зонт из нержавеющей стали с жироуловителем. Рекомендуем вам купить зонты вытяжные островные в technofood.com.ua. Поэтому контроль чистоты занимает важнейшее место в наших проектах.

Для этих целей нами разработаны следующие правила:

принудительная вентиляция воздуха в лабораториях разных типов с помощью высокопроизводительных установок с локальными вытяжками, воздуховодами, шахтами и зонтами;

организация системы приточных клапанов, и воздухораспределителей, отсекающих загрязненный воздух и обеспечивающих однонаправленный поток воздуха в местах, где это необходимо, не позволяя вытяжному воздуху проникать в системы жизнеобеспечения лабораторий;

если здание большое и лаборатории размещены на разных этажах, можно объединить вентиляционные системы в один блок для одновременного вывода непригодного воздуха сразу от нескольких лабораторий с его предварительной централизованной очисткой;

применение таймеров включения/выключения установок очистки в интенсивном режиме, когда нет персонала, например, ночью либо в выходные дни. Эта мера необходима для контроля за чистотой воздуха после сложных экспериментов, операций или опытов, связанных с выбросом большого количества отравляющих веществ.

Наши заказчики при необходимости могут оснастить вентиляционные системы системами управления, позволяющими полностью автоматизировать процесс вентиляции и очистки вытяжного воздуха, в течение производственного процесса.

Помимо функций очистки, могут быть смонтированы системы механической вентиляции воздуха с рекуперацией. В сочетании с кондиционерами инверторного типа они могут управляться как с центрального пульта, так и автономно через автоматику шкафов. При соблюдении всех этих мероприятий мы можем гарантировать заказчику не только очистку воздуха, но и минимизировать затраты на дополнительный подогрев, охлаждение, увлажнение осушение воздуха за счет использования систем рекуперации приточно-вытяжного воздуха.