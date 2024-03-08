Описание приготовления:
Творог выбирайте любой жирности, у меня жирность творога 9%. Диаметр сковороды у меня 24 см., поэтому хычины получаются достаточно большими, но тонкими. Зелень добавляйте в начинку по своему вкусу.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог
Состав / Ингредиенты:
- Мука 350 Грамм
- Кефир 250 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — в тесто, 1/2 ч.л. — в начинку)
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Творог 350 Грамм
- Петрушка 10 Грамм
- Масло сливочное 30 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
197 ккал
Калорийность
6 г
Белки
10 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хычины с творогом»
Подготовьте все ингредиенты по списку. Зелень ополосните в проточной воде.
В просторную миску залейте кефир и добавьте соль, соду. Все перемешайте.
Дождитесь, когда сода войдет в реакцию с кефиром — масса запузырится.
Добавьте всю муку.
Замесите мягкое, не прилипающее к пальцам тесто. Разделите его на несколько равных частей. Я разделила тесто на 4 равные части.
В отдельную миску выложите весь творог, добавьте соль, мелко порубленную петрушку.
Начинки для хычинов должно быть примерно столько же, сколько и теста, поэтому я поделила начинку на 4 части.
Припылите рабочую поверхность мукой и одну часть теста раскатайте в лепешку. На центр лепешки выложите одну часть начинки.
Припылите рабочую поверхность мукой и одну часть теста раскатайте в лепешку. На центр лепешки положите одну часть начинки.
Раскатайте тесто с начинкой в тонкую лепешку.
Обжарьте лепешку на сухой сковороде до круглых подпалин с двух сторон.
Все готовые лепешки выкладывайте на тарелку и при этом каждую смазывайте кусочком сливочного масла.