Описание приготовления:

Творог выбирайте любой жирности, у меня жирность творога 9%. Диаметр сковороды у меня 24 см., поэтому хычины получаются достаточно большими, но тонкими. Зелень добавляйте в начинку по своему вкусу.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог

Состав / Ингредиенты:

Мука 350 Грамм

Кефир 250 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — в тесто, 1/2 ч.л. — в начинку)

Сода 1/2 Чайных ложки

Творог 350 Грамм

Петрушка 10 Грамм

Масло сливочное 30 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

197 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хычины с творогом»

Подготовьте все ингредиенты по списку. Зелень ополосните в проточной воде.

В просторную миску залейте кефир и добавьте соль, соду. Все перемешайте.

Дождитесь, когда сода войдет в реакцию с кефиром — масса запузырится.

Добавьте всю муку.

Замесите мягкое, не прилипающее к пальцам тесто. Разделите его на несколько равных частей. Я разделила тесто на 4 равные части.

В отдельную миску выложите весь творог, добавьте соль, мелко порубленную петрушку.

Начинки для хычинов должно быть примерно столько же, сколько и теста, поэтому я поделила начинку на 4 части.

Припылите рабочую поверхность мукой и одну часть теста раскатайте в лепешку. На центр лепешки выложите одну часть начинки.

Припылите рабочую поверхность мукой и одну часть теста раскатайте в лепешку. На центр лепешки положите одну часть начинки.

Раскатайте тесто с начинкой в тонкую лепешку.

Обжарьте лепешку на сухой сковороде до круглых подпалин с двух сторон.

Все готовые лепешки выкладывайте на тарелку и при этом каждую смазывайте кусочком сливочного масла.