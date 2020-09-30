Вывоз мусора и эко отчетность

Москва является не только столицей нашей матушки России и огромным мегаполисом, но и, можно сказать, главной шестерней, «сердцем» страны, биение которого как притягивает одних людей, так и отпугивает других. Однако именно стабильный приток иногородних, нескончаемое строительство и невероятная оживленность магистралей серьезно занижают экологические показатели в столице.

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Наша компания работает на очистку города с конца 90-х годов. Стоит отметить, что весь персонал представлен опытными специалистами, которые работают строго в соответствии с правилами безопасности и согласно букве закона. Это аксиома нашей работы, которая должна быть выдержана всеми компаниями, выбравшими эту отрасль для оказания своих услуг. Мы занимаемся вывозом строительного мусора не только из столицы, но и по области.

Вывоз мусора с производственных предприятий имеет прямое отношение к их нормальной работе, а потому реализуется нашими представителями в кратчайшие сроки. Благодаря полноценному парку рабочей спецтехники, наша фирма готова обеспечивать вывоз промышленного мусора автомобилями ЗИЛ и КАМАЗ большого объема. Заявки на вывоз промышленного мусора принимается от предприятий и по адресу может быть исполнен в различные сроки, определенные в каждом отдельном случае запросами заказчика. Мы также берем на себя вывоз бытовых отходов с любых территорий и в любых количествах.

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