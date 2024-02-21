Беру 1 стакан манки и 2 стакана кефира. Рецепт оригинального манника

Какой пирог называется «Басбуса» на Востоке? Удивительно, но в странах СНГ этот пирог готовится уже 10 веков. Речь идет о маннике — пышном и сладком пироге.
Выпекать манник стали примерно в XII-XIII веках. Плюс манника заключался в том, что он совершенно не пригорал к посуде. Это происходило благодаря манной крупе в составе. Пирог был бюджетным, его готовили как нищие, так и богатые.
Начинка для манника была простой, чаще использовали фрукты и ягоды. Вероятно, по этой причине манник считается сладким пирогом.
Приготовим дома классический манник.
Ингредиенты для манника:
- манная крупа — 250 мл;
- сахар — 250 мл;
- кефир — 500 мл;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- растительное масло — 125 мл;
- мука — 270 г;
- какао — 2 ст. л.
Приготовление манника:
В манную крупу высыпаем сахар, смешиваем. Вливаем в смесь кефир, высыпаем разрыхлитель и тщательно перемешиваем.
Вливаем в манную массу растительное масло, продолжаем смешивать.
Высыпаем 250 мл муки в манную массу, замешиваем густое тесто. Делим тесто на две равные части, перекладываем по разным тарам.
В одну тару высыпаем 20 грамм муки, во вторую какао. Перемешиваем компоненты венчиком в разных чашах.
Смазываем форму для выпечки растительным маслом, застилаем пергаментом.
Выкладываем сперва пару столовых ложек светлого теста, затем в середину — тесто с какао.
Чередуем так слои, получаем незамысловатый рисунок.
Можно создать узор также при помощи шпажки. Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.
Получается красивый и необычный манник.
Можно по желанию посыпать верхушку пирога сахарной пудрой.