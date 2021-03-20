Срочно понадобились деньги? В такой жизненной ситуации хоть раз оказывался каждый человек. Желанная покупка, оплата обучения, платежи по займам, оплата коммуналки – и прочие текущие расходы. Перечислять подобные ситуации можно бесконечно. Реальный вариант — по привычке обратиться в банк, но придется собирать кучу документов, приглашать поручителей и ждать решения несколько дней. Выгоднее и проще взять потребительский кредит под низкий процент в МФО. Главное, выбрать проверенную и надежную компанию.

На украинском рынке сейчас множество организаций, которые готовы предоставить потребительские кредиты по низким процентам. Выделим плюсы микрокредитования, по сравнению с банковскими кредитами.

Особенности быстрых займов

МФО предлагают максимально простые и лояльные условия. Рассмотрим, как оформить кредит онлайн на карту, на примере Майкредит. Вам понадобится только:

возраст от 18 лет

гражданство Украины

паспорт

ИНН

банковская карта (действующая)

компьютер, телефон или планшет с доступом в Интернет

Дальше пройдите простую процедуру регистрации. Если возникнут вопросы – напишите в чат поддержки на сайте или позвоните на бесплатную горячую линию.

Взять потребительский кредит под низкие проценты здесь доступно в любое время дня или ночи. Работаем 24/7 в выходные дни и праздники. Если деньги понадобились очень срочно — мы всегда на связи.

Как получить и вернуть кредит потребительский под низкий процент

Специалисты MyCredit приготовили для вас простую инструкцию, как взять потребительский кредит с низким процентом:

определитесь с суммой займа и сроком на кредитном калькуляторе.

введите номер телефона, после чего на ваш телефон придет sms с кодом регистрации. Переходите в личный кабинет – в дальнейшем вы сможете отслеживать там все опции по кредиту, гасить задолженности, узнавать информацию о скидках и акциях.

заполните анкету. Важно указывать достоверную информацию, иначе заявку могут отклонить.

привяжите карту. Здесь тоже важно быть предельно честным, указывая только личную карту.

Дождитесь подтверждения заявки и получите потребительские кредиты с низким процентом.

Как видите, все очень просто.

Вернуть деньги вы можете любым удобным для вас способом:

непосредственно на сайте

через терминал

в кассе банка или интернет-банкинге

Если по каким-то причинам вернуть вовремя не удается, не переживайте, просто сообщите нам об этом любым удобным способом и мы найдем решение на выгодных условиях. У нас есть опция продления договора, которую вы можете самостоятельно подключить в Личном кабинете.

Преимущества MyCredit

Потребительские кредиты под низкие проценты предлагает большинство сервисов микрокредитования. Хотим рассказать, почему вам стоит обратить внимание на MyCredit.

для получения ссуды нужен только паспорт, идентификационный код, банковская карта и доступ в интернет;

запросить и получить деньги можно за 20 минут;

оформление из любой точки Украины;

автоматическая скидка 50% для новичков;

возможность досрочного погашения займа;

удобный возврат денег;

прозрачность и открытость: процедура прописана на сайте, рассчитать процент можно с помощью простого калькулятора;

скидки, бонусы и программа лояльности для постоянных клиентов.

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