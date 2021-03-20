Срочно понадобились деньги? В такой жизненной ситуации хоть раз оказывался каждый человек. Желанная покупка, оплата обучения, платежи по займам, оплата коммуналки – и прочие текущие расходы. Перечислять подобные ситуации можно бесконечно. Реальный вариант — по привычке обратиться в банк, но придется собирать кучу документов, приглашать поручителей и ждать решения несколько дней. Выгоднее и проще взять потребительский кредит под низкий процент в МФО. Главное, выбрать проверенную и надежную компанию.
На украинском рынке сейчас множество организаций, которые готовы предоставить потребительские кредиты по низким процентам. Выделим плюсы микрокредитования, по сравнению с банковскими кредитами.
Особенности быстрых займов
МФО предлагают максимально простые и лояльные условия. Рассмотрим, как оформить кредит онлайн на карту, на примере Майкредит. Вам понадобится только:
- возраст от 18 лет
- гражданство Украины
- паспорт
- ИНН
- банковская карта (действующая)
- компьютер, телефон или планшет с доступом в Интернет
Дальше пройдите простую процедуру регистрации. Если возникнут вопросы – напишите в чат поддержки на сайте или позвоните на бесплатную горячую линию.
Взять потребительский кредит под низкие проценты здесь доступно в любое время дня или ночи. Работаем 24/7 в выходные дни и праздники. Если деньги понадобились очень срочно — мы всегда на связи.
Как получить и вернуть кредит потребительский под низкий процент
Специалисты MyCredit приготовили для вас простую инструкцию, как взять потребительский кредит с низким процентом:
- определитесь с суммой займа и сроком на кредитном калькуляторе.
- введите номер телефона, после чего на ваш телефон придет sms с кодом регистрации. Переходите в личный кабинет – в дальнейшем вы сможете отслеживать там все опции по кредиту, гасить задолженности, узнавать информацию о скидках и акциях.
- заполните анкету. Важно указывать достоверную информацию, иначе заявку могут отклонить.
- привяжите карту. Здесь тоже важно быть предельно честным, указывая только личную карту.
- Дождитесь подтверждения заявки и получите потребительские кредиты с низким процентом.
Как видите, все очень просто.
Вернуть деньги вы можете любым удобным для вас способом:
- непосредственно на сайте
- через терминал
- в кассе банка или интернет-банкинге
Если по каким-то причинам вернуть вовремя не удается, не переживайте, просто сообщите нам об этом любым удобным способом и мы найдем решение на выгодных условиях. У нас есть опция продления договора, которую вы можете самостоятельно подключить в Личном кабинете.
Преимущества MyCredit
Потребительские кредиты под низкие проценты предлагает большинство сервисов микрокредитования. Хотим рассказать, почему вам стоит обратить внимание на MyCredit.
- для получения ссуды нужен только паспорт, идентификационный код, банковская карта и доступ в интернет;
- запросить и получить деньги можно за 20 минут;
- оформление из любой точки Украины;
- автоматическая скидка 50% для новичков;
- возможность досрочного погашения займа;
- удобный возврат денег;
- прозрачность и открытость: процедура прописана на сайте, рассчитать процент можно с помощью простого калькулятора;
- скидки, бонусы и программа лояльности для постоянных клиентов.
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