Взять потребительский кредит под низкий процент

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Евгений
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Взять потребительский кредит под низкий процент

Срочно понадобились деньги? В такой жизненной ситуации хоть раз оказывался каждый человек. Желанная покупка, оплата обучения, платежи по займам, оплата коммуналки – и прочие текущие расходы. Перечислять подобные ситуации можно бесконечно. Реальный вариант — по привычке обратиться в банк, но придется собирать кучу документов, приглашать поручителей и ждать решения несколько дней. Выгоднее и проще взять потребительский кредит под низкий процент в МФО. Главное, выбрать проверенную и надежную компанию.

На украинском рынке сейчас множество организаций, которые готовы предоставить потребительские кредиты по низким процентам. Выделим плюсы микрокредитования, по сравнению с банковскими кредитами.

Особенности быстрых займов

МФО предлагают максимально простые и лояльные условия. Рассмотрим, как оформить кредит онлайн на карту, на примере Майкредит. Вам понадобится только:

  • возраст от 18 лет
  • гражданство Украины
  • паспорт
  • ИНН
  • банковская карта (действующая)
  • компьютер, телефон или планшет с доступом в Интернет

Дальше пройдите простую процедуру регистрации. Если возникнут вопросы – напишите в чат поддержки на сайте или позвоните на бесплатную горячую линию.

Взять потребительский кредит под низкие проценты здесь доступно в любое время дня или ночи. Работаем 24/7 в выходные дни и праздники. Если деньги понадобились очень срочно — мы всегда на связи.

Как получить и вернуть кредит потребительский под низкий процент

Специалисты MyCredit приготовили для вас простую инструкцию, как взять потребительский кредит с низким процентом:

  • определитесь с суммой займа и сроком на кредитном калькуляторе.
  • введите номер телефона, после чего на ваш телефон придет sms с кодом регистрации. Переходите в личный кабинет – в дальнейшем вы сможете отслеживать там все опции по кредиту, гасить задолженности, узнавать информацию о скидках и акциях.
  • заполните анкету. Важно указывать достоверную информацию, иначе заявку могут отклонить.
  • привяжите карту. Здесь тоже важно быть предельно честным, указывая только личную карту.
  • Дождитесь подтверждения заявки и получите потребительские кредиты с низким процентом.

Как видите, все очень просто.

Вернуть деньги вы можете любым удобным для вас способом:

  • непосредственно на сайте
  • через терминал
  • в кассе банка или интернет-банкинге

Если по каким-то причинам вернуть вовремя не удается, не переживайте, просто сообщите нам об этом любым удобным способом и мы найдем решение на выгодных условиях. У нас есть опция продления договора, которую вы можете самостоятельно подключить в Личном кабинете.

Преимущества MyCredit

Потребительские кредиты под низкие проценты предлагает большинство сервисов микрокредитования. Хотим рассказать, почему вам стоит обратить внимание на MyCredit.

  • для получения ссуды нужен только паспорт, идентификационный код, банковская карта и доступ в интернет;
  • запросить и получить деньги можно за 20 минут;
  • оформление из любой точки Украины;
  • автоматическая скидка 50% для новичков;
  • возможность досрочного погашения займа;
  • удобный возврат денег;
  • прозрачность и открытость: процедура прописана на сайте, рассчитать процент можно с помощью простого калькулятора;
  • скидки, бонусы и программа лояльности для постоянных клиентов.

Нужна финансовая помощь? Выбирайте наш сервис. С нами надежно и выгодно в любой ситуации!

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