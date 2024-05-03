Рецепт: Постная гречка с овощами — с репой

Ингредиенты:

гречка — 0,5 ст.;

питьевая вода — 15 ст.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

репа — 0,5 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

чернок — 3 зубчика;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

чеснок гранулированный — по вкусу;

итальянские травы сушеные — по вкусу;

масло растительное рафинированное — 1 ст.л.;

черемша свежая молодая — по вкусу

Способ приготовления: Многие любят так называемую «Гречку по-купечески» — блюдо, в состав которого кроме самой гречки входят еще различные овоща, а так же мясные продукты. Но постная гречка без какого-либо мяса может быть не менее вкусной, и ее можно использовать и как отдельное блюдо, и, при желании, как гарнир к чему-нибудь. Удивительно, но по вкусу такая гречка очень хорошо сочетается с селедкой. Ну а главной «изюминкой» этого блюда будет присутствие в нём такого почти забытого корнеплода, как репа.

Нарезаем репчатый лук полукольцами, морковь тонкими короткими брусочками, репу кубиками, а стебель сельдерея произвольно. Еще нам понадобится чеснок, нарезанный не слишком тонкими слайсами.

В качестве специй возьмем по вкусу соль, черный молотый перец, гранулированный чеснок и смесь специй «Итальянские травы», в состав которых входит сушеная молотая петрушка, розмарин, чабрец, орегано, листья сельдерея и другие ароматные травы.

Полукольца репчатого лука обжариваем на сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масла, до золотистого цвета.

К обжаренному луку добавляем морковь и тоже немного её обжариваем.

Далее добавляем репу, стебель сельдерея и специи. Их обжаривать не надо, они будут тушиться.

Заливаем овощи водой так, чтобы она покрывала овощи, доводим до кипения и тушим под крышкой на медленном огне в течение десяти минут.

После этого высыпаем в сковородку половину стакана хорошо промытой гречки, добавляем еще один стакан воды, выкладываем заранее нарезанный чеснок, доводим до кипения, уменьшаем нагрев в два раза и тушим на среднем огне под крышкой еще десять минут. После этого нагрев можно выключать и оставлять гречку доводить до готовности на остывающей плите еще на двадцать минут. За это время гречка должна впитать всю воду и полностью приготовиться, при этом оставаясь рассыпчатой.

Готовую постную гречку с овощами перемешиваем и подаем к столу. Я для пикантности дополнила свое блюдо мелко порезанными листьями черемши.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.