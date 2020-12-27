Яхты для аренды в Греции и Турции

Аренда яхты в Греции

Аренда яхты в Греции наиболее целесообразна на несколько недель. Все же за одну неделю можно получить разве что «уплотненный» вариант отдыха, напоминающий парусные гонки. Для комфортного путешествия, дающего возможность пройтись разными маршрутами по Эгейскому морю требуется не менее двух недель. Обилие островов в акватории дает возможность планирования разнообразных маршрутов: как с длинными, так и с короткими переходами, с возможностью посетить памятники истории или полюбоваться невообразимой красотой природного творения. Рекомендуем вам обратить внимание на чартер яхт в Греции.

Яхтинг в Греции наиболее развит в акватории Эгейского моря и частично в Ионическом море. Крупные чартерные компании, предоставляющие яхты в аренду, представлены в основном в Афинах (Пирее), а также на островах Родос и Кос.

Наиболее популярные маршруты путешествий по Эгейскому морю на парусных яхтах – это маршруты к архипелагам Киклады, Спорады и Додеканес. В архипелаге Додеканес более других привлекает Родос. Популярен также Санторин благодаря одной из легенд, согласно которой этот остров – остаток исчезнувшей Атлантиды.

Характерной особенностью Эгейского моря является отсутствие продолжительных штилей. Во многом это объясняется наличием немалого количества скалистых островов, влияющих на силу и направление ветра. Тем не менее, сильные штормы в курортный сезон – крайняя редкость. В основном они имеют место осенью и зимой.

Аренда яхты в Греции для путешествий по Ионическому морю доступна в маринах островов Корфу и Лефкас. Хотя, и для этого случая можно арендовать яхту в Афинах. Чтобы попасть в Ионическое море, придется пройти через Коринфский канал, связывающий Эгейское море с Коринфским заливом Ионического моря. Ветер в заливе дует несколько сильнее, чем самом море. Корфу, Лефкас и другие острова Ионического моря обладают более пышной зеленью, нежели острова в Эгейском море. Кроме того, на островах много замечательных мест для якорных стоянок в тихих закрытых бухтах.

По греческим законам аренда яхты возможна только в том случае, если на борту будут два, члена экипажа, которые обладают международным сертификатом управления яхтой.

Аренд яхт в Турции

Наверно трудно себе представить привлекательный морской вид отдыха без круиза на яхте по Турции. Морские круизы по Турции – это нежное солнце, безграничная морская гладь, рыбацкие таверны – все это станет явью, если вы воспользуетесь такой услугой как аренда яхты в Турции. В Турции можно выбрать парусные яхты, мега-яхты, катамараны или гулеты, являющиеся самым оптимальным вариантом для круиза с друзьями или корпоративного отдыха.

Выбор яхты является комплексной задачей. И это касается не только морского путешествия, но покупки яхты. Прежде чем купить яхту, нужно в первую очередь представить на ней свою жизнь. В зависимости от желаний можно купить спортивный круизер или роскошную яхту Princess. Перед выбором специалисты помогут вам смоделировать вашу жизнь на будущей яхте, что поможет вам подчеркнуть вашу индивидуальность.

Если говорить о ценах на аренду яхты, то на человека эта сумма может составлять около 200 евро. В эту стоимость входит питание и услуги капитана.

В стоимость фрахта включена аренда яхты, ее вспомогательного и основного оборудования и страховку. В цену фрахта также войдут услуги капитана и команды.

Самыми популярными направлениями для морских круизов в Турции является залив Гуллюк, расположившийся севернее Бодрума. В этой местности ветра достигают своей достаточной силы на протяжении всего лета. Еще одним интересным местом является Бодрум, откуда можно проплыть по всему Эгейскому побережью.

Еще одной отправной точкой служит Орхание, где над центральной частью бухты стоит старинная византийская крепость. За мысом можно найти залив Селемий с многочисленными деревушками, окруженными турецкими сосновыми склонами.