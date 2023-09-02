Диетолог Соломатина назвала самый полезный кисель

Диетолог Елена Соломатина поделилась с изданием «Москва 24» уникальными свойствами самого полезного киселя — овсяного. По словам врача, он незаменим для нормальной работы кишечника.

Специалист уточнила, что ферментированный овсяный кисель не просто так полезнее, чем прочие виды этого напитка. Крахмалистый сахар при переваривании запускает процесс легкой ферментации, чем стимулирует появление новых полезных бактерий в микробиоте. Они важны для работы кишечника, а еще усиливают иммунный ответ на вирусы и патогенные микроорганизмы.

Также кисель — это слизистый продукт. Он обволакивает слизистую органов желудочно-кишечного тракта и тем самым «прикрывает» поврежденные участки.

А вот льняной кисель противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Напиток на самом деле богат витаминами и минералами, но при этом обостряет хронические заболевания: панкреатит, гастрит или желчекаменную болезнь. Гастроэнтеролог Александр Соболь рассказал и о других «темных» сторонах льняного напитка: его мнение мы приводили здесь.