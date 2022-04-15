Як можна купити та обміняти біткоїн через банк, карту?

Популярність Bitcoin за останні кілька років була обумовлена ​​динамічним зростанням цін. Величезний інтерес і готовність володіти цією криптовалютою викликали великий трафік в Інтернеті, що ще більше підігріло потенційну спекулятивну бульбашку на ринку. Бiльше новин тут https://cryptonovunu.com.ua/.

Багато людей запитували себе, як стати власником Bitcoin чи іншого криптовалюти.

Де придбати криптовалюту Біткойн?

Роблячи перші кроки у світі, кожен нарешті задається фундаментальним питанням. Але насправді, як мені купити ці біткойни? Купівля bitcoins, хоча насправді це не дуже складна річ, варто до неї підготуватися, щоб не припуститися помилки, яка може заблокувати або навіть втратити суму, яку ми витрачаємо на інвестиції.

У цьому посібнику ми зосередимося на тому, де і як купувати біткойни, а також опишемо переваги та недоліки кожного методу.

Купівля біткойнів в обмінному пункті

Для випадкових інвесторів або тих, хто робить перші кроки, найзручнішим способом покупки біткойнів або інших загадкових пристроїв буде використання обмінного пункту bitcoin. У Росії існує кілька обмінних пунктів, пропозиція яких відрізняється за цінами (зверніть увагу! різниця в цінах може бути значною, перед покупкою варто порівняти пропозиції кількох обмінних пунктів), а також список доступних для торгівлі криптовалют. Окремі обмінні пункти також відрізняються способом здійснення платежів та комісією, що стягується.

Важливою перевагою обмінних пунктів є те, що в більшості з них ми можемо купувати і продавати біткойни анонімно, що значно спрощує і прискорює процес покупки.

Недоліком покупки може бути те, що ціни купівлі та продажу зазвичай на кілька відсотків вищі, ніж на спеціалізованих біржах bitcoin (про які ми пишемо в окремому пункті), але в контексті довгострокових інвестицій або разових покупок ці відмінності зазвичай не дуже значні.

Для тих, кому потрібна криптовалюта, то ми рекомендуємо Купити Bitcoin з карти Тінькофф, завдяки низьким цінам та комісіям, дуже інтуїтивно зрозумілій панелі покупки та гарантованій повній підтримці користувачів на кожному етапі покупки криптовалюти. На Тінькофф крім Bitcoin, ви також можете купити інші криптовалюти.

Великої популярності користуються обмінник криптовалюти, де реєстрація не була потрібна. На даний момент купити криптовалют Bitcoin через обмінні пункти практично неможливо у зв’язку із вказівками регулюючих органів, які вимагають надання персональних даних для покупки криптовалюту.