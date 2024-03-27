Нежный и сочный минтай в сметанном соусе. Быстрый и вкусный ужин

Доступной рыбой для ужина стал минтай. Он довольно вкусный при правильном маринаде и приготовлении. Кроме того, в рыбе содержится много полезных веществ. Например, в 100 граммах минтая 100% дневной нормы йода. Для стран и городов, отдаленных от морей и океанов, йод особенно важен.
Кроме того, в рыбе содержится 150% дневной нормы кобальта и 110% от нормы хрома. Минтай предотвращает повышение глюкозы в крови, нормализует состав крови. Рекомендуется употреблять рыбу при анемии и проблемах с щитовидной железой.
Потушим вкусный сочный минтай дома.
Ингредиенты для тушеного минтая:
- рыба — 800 г;
- соль — ½ ч.л.;
- приправа для рыбы — 1 ч.л.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- мука — 3 ст.л.
Ингредиенты для заливки:
- сметана — 2 ст.л.;
- укроп — пучок;
- вода — 200 мл;
- соль — щепотка.
Приготовление тушеного минтая:
Очищенную рыбу посыпаем солью и приправой для рыбы, оставляем мариноваться в специях.
Нарезаем маленьким кубиком лук, натираем на крупной терке морковь.
В сковороде на растительном масле обжариваем до мягкости лук и морковь. Обваливаем рыбу в муке с обеих сторон, выкладываем в разогретое растительное масло на сковороде, накрываем крышкой.
Обжариваем рыбу с обеих сторон до румяной корочки. Шинкуем мелко укроп, добавляем к сметане.
Вливаем в смесь воду, солим и перемешиваем.
К рыбе выкладываем морковь и лук, вливаем сметанный соус.
Тушим под крышкой рыбу на среднем огне 5-7 минут.
Получается нежный и сочный минтай в сметанном соусе. Это хороший вариант ужина.