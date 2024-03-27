Нежный и сочный минтай в сметанном соусе. Быстрый и вкусный ужин

Доступной рыбой для ужина стал минтай. Он довольно вкусный при правильном маринаде и приготовлении. Кроме того, в рыбе содержится много полезных веществ. Например, в 100 граммах минтая 100% дневной нормы йода. Для стран и городов, отдаленных от морей и океанов, йод особенно важен.

Кроме того, в рыбе содержится 150% дневной нормы кобальта и 110% от нормы хрома. Минтай предотвращает повышение глюкозы в крови, нормализует состав крови. Рекомендуется употреблять рыбу при анемии и проблемах с щитовидной железой.

Потушим вкусный сочный минтай дома.

Ингредиенты для тушеного минтая:

рыба — 800 г;

соль — ½ ч.л.;

приправа для рыбы — 1 ч.л.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

мука — 3 ст.л.

Ингредиенты для заливки:

сметана — 2 ст.л.;

укроп — пучок;

вода — 200 мл;

соль — щепотка.

Приготовление тушеного минтая:

Очищенную рыбу посыпаем солью и приправой для рыбы, оставляем мариноваться в специях.

Нарезаем маленьким кубиком лук, натираем на крупной терке морковь.

В сковороде на растительном масле обжариваем до мягкости лук и морковь. Обваливаем рыбу в муке с обеих сторон, выкладываем в разогретое растительное масло на сковороде, накрываем крышкой.

Обжариваем рыбу с обеих сторон до румяной корочки. Шинкуем мелко укроп, добавляем к сметане.

Вливаем в смесь воду, солим и перемешиваем.

К рыбе выкладываем морковь и лук, вливаем сметанный соус.

Тушим под крышкой рыбу на среднем огне 5-7 минут.

Получается нежный и сочный минтай в сметанном соусе. Это хороший вариант ужина.