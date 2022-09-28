Який перегінний куб купити – поради від професіоналів

Сухопарник – це спеціальна ємність, виготовлена ​​зі скла чи нержавіючої сталі. Використовується в конструкції самогонного апарату для відділення шкідливих домішок з браги, що випаровується. Даний пристрій встановлюється між перегонним кубом і холодильником. Завдяки фізичним властивостям компонентів, що знаходяться у парі, сухопарник допомагає відокремити шкідливі включення. Сивушні олії мають вищу температуру кипіння, тому конденсуються на стінках прикубника. Таким чином очищена пара проходить далі для подальшої переробки. У результаті виходить прозорий і міцний самогон із приємним запахом. Сухопарник для самогонного апарату – вибираємо разом із інтернет-магазином Spirtkolonna ви можете замовити на сайті https://spirtkolonna.kh.ua/ru/product-category/suhoparnik/.

Основним завданням сухопарника є виключення шкідливих домішок у самогоні. Для цієї мети використовується створення спеціальних умов, у яких відбувається фізичне відділення з хорошого продукту непотрібних компонентів. Щоб досягти необхідного результату застосовується різкий перепад температури шляхом включення в ланцюг випаровування браги проміжного холодильника, яким є сухопарник. Відомо, що шкідливі речовини, що випаровуються разом зі спиртом та водою, мають вищу температуру кипіння. Таким чином, при попаданні в прикубник вони з певною часткою води випадають конденсатом на стінках пристрою, тоді як етиловий спирт переходить магістралі далі в основний холодильник. Рідина, що утворюється, стікає на дно сухопарника. Тому слід заздалегідь визначити обсяг ємності даного пристрою, щоб унеможливити його переповнення.

Необхідність сухопарника у конструкції самогонного апарату, його переваги

Більшість винокурів стверджує, що використання подвійної перегонки очищає кінцевий продукт навіть без використання в конструкції апарату сухопарника, ґрунтуючись на твердженні: чим менше вузлів має конструкція, тим рідше відбуваються неприємні випадковості. Однак слід врахувати, що застосування проміжного холодильника дозволяє повністю виключити неприємний запах самогону, який при цьому неможливо видалити навіть після подвійної перегонки продукту. Звідси напрошується висновок: здоров'я не купиш, тому використання додаткового пристрою нехитрої конструкції, що фільтрує, тільки вітається, тим більше, що витрати на його обслуговування мінімальні, а ефект від застосування максимальний.