Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье с кэробом. Эспрессо можно заменить водой, а сахарную пудру на обычный сахар, но тогда в печенье будут чувствоваться крупинки сахара. Дополнительно в печенье можно добавить мелко порубленные орешки и молотую корицу. Кэроб добавляет печенью неповторимый аромат и характерную естественную сладость.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Мука 130 Грамм
- Кэроб 25 Грамм
- Масло растительное 70 Миллилитров (без запаха)
- Кофе 60 Миллилитров (крепкий)
- Соль 1 Щепотка
- Сахарная пудра 80 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
396 ккал
Калорийность
6 г
Белки
19 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье с кэробом»
Подготовьте все ингредиенты.
Просейте в миску муку, добавьте кэроб, соль, сахарную пудру и разрыхлитель. Все перемешайте.
Влейте холодный кофе и растительное масло.
Замесите однородное тесто.
Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех. Выложите на бумагу для выпечки. Выпекайте печенье в разогретую до 180 градусов и выпекайте около 15-17 минут.
Печенье с кэробом готово, приятного вам аппетита!