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Печенье с кэробом

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Печенье с кэробом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье с кэробом. Эспрессо можно заменить водой, а сахарную пудру на обычный сахар, но тогда в печенье будут чувствоваться крупинки сахара. Дополнительно в печенье можно добавить мелко порубленные орешки и молотую корицу. Кэроб добавляет печенью неповторимый аромат и характерную естественную сладость.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 130 Грамм
  • Кэроб 25 Грамм
  • Масло растительное 70 Миллилитров (без запаха)
  • Кофе 60 Миллилитров (крепкий)
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахарная пудра 80 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

396 ккал

Калорийность

6 г

Белки

19 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье с кэробом»

Печенье с кэробом

Подготовьте все ингредиенты.

Печенье с кэробом

Просейте в миску муку, добавьте кэроб, соль, сахарную пудру и разрыхлитель. Все перемешайте.

Печенье с кэробом

Влейте холодный кофе и растительное масло.

Печенье с кэробом

Замесите однородное тесто.

Печенье с кэробом

Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех. Выложите на бумагу для выпечки. Выпекайте печенье в разогретую до 180 градусов и выпекайте около 15-17 минут.

Печенье с кэробом

Печенье с кэробом готово, приятного вам аппетита!

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