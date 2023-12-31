Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье с кэробом. Эспрессо можно заменить водой, а сахарную пудру на обычный сахар, но тогда в печенье будут чувствоваться крупинки сахара. Дополнительно в печенье можно добавить мелко порубленные орешки и молотую корицу. Кэроб добавляет печенью неповторимый аромат и характерную естественную сладость.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Мука 130 Грамм

Кэроб 25 Грамм

Масло растительное 70 Миллилитров (без запаха)

Кофе 60 Миллилитров (крепкий)

Соль 1 Щепотка

Сахарная пудра 80 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

396 ккал

Калорийность

6 г

Белки

19 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье с кэробом»

Подготовьте все ингредиенты.

Просейте в миску муку, добавьте кэроб, соль, сахарную пудру и разрыхлитель. Все перемешайте.

Влейте холодный кофе и растительное масло.

Замесите однородное тесто.

Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех. Выложите на бумагу для выпечки. Выпекайте печенье в разогретую до 180 градусов и выпекайте около 15-17 минут.

Печенье с кэробом готово, приятного вам аппетита!