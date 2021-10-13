Якими позитивними якостями володіють керамічні поризовані блоки?

В Європі порізованниє керамічні блоки keraterm 38 вже давно витіснили з п'єдесталу першості звичайну цеглу, в наших широтах вони з'явилися відносно недавно, але відразу ж завоювали прихильність професійних будівельників. Цей матеріал зручний в усіх відношеннях — його легко перевозити, легко класти, легко зберігати. Сьогодні ми пропонуємо розглянути переваги і недоліки пористих керамоблоков, а також поговорити про те, як правильно проводити кладку.

Загальні характеристики блоків

Історія винаходу керамоблоков тісно пов'язана з гострим енергетичною кризою, які настали в 70-х роках минулого століття. У той час велися активні пошуки альтернативних будматеріалів з кращими теплоізоляційними характеристиками, які могли б економити тепло і електрику. Кілька років старанної роботи, і на світ з'явився поризована блок. Перша технологія виготовлення «теплої» кераміки була запатентована в Італії на початку 80-х. Минуло вже більше 30 років, і сьогодні керамоблоки офіційно виробляються в 32 країнах світу.

Друга назва поризованих блоків, як ви вже здогадалися, звучить як «тепла» кераміка. Це пояснюється високими теплосберегательнимі здібностями матеріалу. Блоки складаються з екологічно чистих компонентів, змішаних з глиною, і володіють повним набором якостей звичайної цеглини. Але на відміну від них, керамоблоки набагато менше важать, мають кращі теплоізоляційні характеристики, покривають велику площу при меншій витраті.

Переваги керамоблоков в порівнянні з цеглою:

пориста структура дає кращу тепло- і шумозіоляцію;

меншу вагу;

більші габарити, що дозволяє швидше зводити будинки;

висока міцність;

довговічність;

менша витрата розчину.

І якщо якихось 20 років тому було відомо всього 1-2 види керамоблоков, то сьогодні їх налічується кілька десятків. Продукти відрізняються форматами, габаритами, призначенням, експлуатаційними характеристиками і т.д. Найпопулярніші в будівництві — блоки з маркуванням 2,1 NF, 4,5 NF, 10,8 NF і 14,5 NF. Букви NF вказують на те, у скільки разів керамоблок більше звичайного цегли.

Керамічні поризовані блоки використовуються для житлового та комерційного будівництва. З них зводять як несучі стіни, так і перегородки, парапети, паркани і т.д. Будівля, побудована з цього матеріалу, завжди матиме комфортний мікроклімат, зберігати тепло і забезпечувати хорошу звукоізоляцію.