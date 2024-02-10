Тушёная капуста: неочевидные хитрости, которые сделают блюдо намного вкуснее

Тушеная капуста — полезный гарнир, которым некоторые постоянно пренебрегают. В летний и осенний период мы радуемся обилию свежих овощей и фруктов. Но, зимой такого разнообразия позволить себе не можем. Поэтому стоит питаться овощами не в сыром, а в тушеном и жареном виде. Капуста для тушения — самый подходящий овощ.

Откуда появилась тушеная капуста — сказать трудно. Она есть в разных культурах мира. Объединяет рецепты одно — капусту готовили изобретательно, то есть с добавлением простых бюджетных продуктов.

Стоит приготовить капусту самостоятельно, чтобы понять все плюсы этого блюда.

Ингредиенты для тушеной капусты:

капуста — 2 кг;

лук — шт.;

морковь — шт.;

томатная паста — 2 ст.л.;

соль — ½ ч.л.;

лавровый лист — 3 шт.;

растительное масло — 50 мл;

мясо — 400 г.

Приготовление тушеной капусты:

Очищаем капусту от кочерыжки и верхних листьев, тонко шинкуем. Заранее избавляем листья от твердой прожилки, она придает капусте скверный привкус.

Нарезаем также мелко лук и натираем на крупной терке морковь. Мясо нарезаем небольшим кубиком.

В кастрюле с толстым дном на растительном масле слегка обжариваем лук пару минут. Далее кладем морковь и жарим еще 2 минуты.

К овощам кладем мясо и обжариваем. Создаем небольшое углубление в жареных овощах и кладем туда томатную пасту, постепенно смешиваем ее с луком и морковью.

Солим и перчим мясо с овощами, смешиваем. Вливаем 50 мл воды в кастрюлю и тушим мясо на минимальном огне до готовности.

Можно постепенно еще вливать к мясу горячую воду.

Помните, что для зимней и летней капусты количество воды для тушения разное. Летняя молодая капуста выделяет больше сока, поэтому воды требуется меньше.

Выкладываем к мясу и овощам капусту, на огне выше среднего обжариваем. По желанию можно к зимней капусте добавить немного квашеной капусты для вкуса.

Жарим капусту, пока та не осядет. Затем накрываем крышкой тушеную капусту и продолжаем готовить на медленном огне.

За 5 минут до готовности капусту стоит поперчить и посолить, положить лавровый лист.

Также в капусту можно класть болгарский перец, копчености — это придаст более насыщенный вкус блюду.

При готовке капусты с болгарским перцем, за 15 минут до готовности стоит добавить в блюдо яблочный уксус — столовую ложку.