Тушёная капуста: неочевидные хитрости, которые сделают блюдо намного вкуснее

Тушеная капуста — полезный гарнир, которым некоторые постоянно пренебрегают. В летний и осенний период мы радуемся обилию свежих овощей и фруктов. Но, зимой такого разнообразия позволить себе не можем. Поэтому стоит питаться овощами не в сыром, а в тушеном и жареном виде. Капуста для тушения — самый подходящий овощ.
Откуда появилась тушеная капуста — сказать трудно. Она есть в разных культурах мира. Объединяет рецепты одно — капусту готовили изобретательно, то есть с добавлением простых бюджетных продуктов.
Стоит приготовить капусту самостоятельно, чтобы понять все плюсы этого блюда.
Ингредиенты для тушеной капусты:
- капуста — 2 кг;
- лук — шт.;
- морковь — шт.;
- томатная паста — 2 ст.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- растительное масло — 50 мл;
- мясо — 400 г.
Приготовление тушеной капусты:
Очищаем капусту от кочерыжки и верхних листьев, тонко шинкуем. Заранее избавляем листья от твердой прожилки, она придает капусте скверный привкус.
Нарезаем также мелко лук и натираем на крупной терке морковь. Мясо нарезаем небольшим кубиком.
В кастрюле с толстым дном на растительном масле слегка обжариваем лук пару минут. Далее кладем морковь и жарим еще 2 минуты.
К овощам кладем мясо и обжариваем. Создаем небольшое углубление в жареных овощах и кладем туда томатную пасту, постепенно смешиваем ее с луком и морковью.
Солим и перчим мясо с овощами, смешиваем. Вливаем 50 мл воды в кастрюлю и тушим мясо на минимальном огне до готовности.
Можно постепенно еще вливать к мясу горячую воду.
Помните, что для зимней и летней капусты количество воды для тушения разное. Летняя молодая капуста выделяет больше сока, поэтому воды требуется меньше.
Выкладываем к мясу и овощам капусту, на огне выше среднего обжариваем. По желанию можно к зимней капусте добавить немного квашеной капусты для вкуса.
Жарим капусту, пока та не осядет. Затем накрываем крышкой тушеную капусту и продолжаем готовить на медленном огне.
За 5 минут до готовности капусту стоит поперчить и посолить, положить лавровый лист.
Также в капусту можно класть болгарский перец, копчености — это придаст более насыщенный вкус блюду.
При готовке капусты с болгарским перцем, за 15 минут до готовности стоит добавить в блюдо яблочный уксус — столовую ложку.