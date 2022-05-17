Япония — страна новых возможностей

Япония – страна, похожая на сказку. Достопримечательности привлекают внимание своей историей. Японцы придерживаются традиций, которых нет ни в одной стране мира. Гору Фудзи японцы считают священной. Она не раз фигурировала в фильмах и аниме. Высота — 3766 метров. Подняться на ее вершину мечтают все жители и туристы. Особенно красивой гора выглядит в сезон цветущей сакуры. В это время приезжают туристы, чтобы ею полюбоваться (время ханами). Цветение начинается в конце января и длится недолго.

Интересное в Японии

Также в Японии очень много красивых памятников архитектуры. Один из таких — храм в городе Киото под названием Кинкаку-дзи. Он имеет позолоченные стены. Храм был построен в 1397 году. Еще его называют «золотым павильоном». Кинкаку-дзи часто посещают буддисты. Храм часто реставрировали, и теперь он смотрится по-новому.

С детьми можно съездить в японский Диснейленд. Парк находится в Токио. Это один из самых крупных парков в мире. Был он открыт в апреле 1983 года. Здесь можно сфотографироваться с ростовыми куклами, прокатиться на разных аттракционах. Любопытно, что здесь нет опасных аттракционов. Туристам предлагают попробовать разнообразную японскую кухню.

Японская кухня

Тут можно поесть рыбную пищу, сладкие суши, конфеты со вкусом сала и другие японские сладости. Взрослым можно отведать тофу и соленые суши. Рис разминают кусочками, кладут начинку из сыра, лосося. Все это заворачивают в полоску сушеных водорослей. Сладость тофу имеет длинную историю и неповторимый вкус. Это сладкий зефир, который едят палочками. Японцы в пищу берут только натуральные продукты. Блюда сервируют изысканно. Тарелки украшают цветами. На столе отображается пора года (лепестки сакуры или кленовые листья).

Этикет

Ни в одной кухне мира не уделяют столько внимания этикету, как в Японии. Национальным блюдом является вареный рис. В деревнях его едят 3 раза в день с рыбой и омисо. Очень популярны грибы шиитаке. Также они применяются в корейской кухне. Грибы продаются в сушеном виде и перед приготовлением их обычно замачивают. Их ценят за целебные свойства.

Сэнсодзи

Туристам можно порекомендовать съездить в храм Сэнсодзи. Этот архитектурный памятник был устроен для Богини милосердия. Он имеет привлекательную подсветку. Его открыли в 645 году от Рождества Христова. Памятник имеет крупные размеры. Сюда ведет дорога Накамисэ Дори. Она усеяна большим количеством магазинов с японскими сувенирами. А переулки пестрят множеством ресторанов и кафе. Рядом с Сэнсодзи находится уникальная башня Скайтри.

Культура Японии неповторима. Если хотите узнать больше приходите на сайт ojapan.ru, там, например можно узнать самые популярные японские женские имена.