Ювелирные подвески и кулоны – изящные аксессуары для всех возрастов

Кулон как источник вдохновения

Ни одна женщина не упустит возможности украсить свою грудь изящным кулоном. Особенно, если он идеально подходит под ее образ, великолепно оттеняет цвет кожи и потрясающе подчеркивает глубину цвета глаз.

Изысканный кулон – популярный аксессуар у многих нынешних модниц. Его можно сочетать как с официальным офисным костюмом, так и шикарным вечерним нарядом, везде такое украшение будет актуальным.

Форма кулона

Форму кулона можно подобрать на любой вкус. Украшения с камнями подчеркнут индивидуальность, а аксессуар в виде кошки или тигра станет прекрасной находкой для тех, кто хочет приковывать взгляды мужчин. Загадочность образу придадут аксессуары в виде сердечка с небольшим ключиком, а украшение в виде половинок сердца — станет замечательным презентом влюбленным.

Кулоны-символы

Впечатляют покупателей, которые смотрят каталог ювелирных изделий, подвеска на шею: глаз, подкова, иероглифы. Отдельную нишу занимают религиозные или культовые кулоны. Многие православные имеют свой золотой или серебреный кулон.

Цены на кулоны

Цены на такие украшения различны. Универсальными будут кулоны из золота, но также они бывают серебреными, платиновыми и из иных сплавов, которые выглядят не хуже золотых. Благодаря небольшой цене, популярны украшения с фианитами, которые сверкают и переливаются на свету.

Какой камень выбрать для кулона

Для современной девушки идеальным станет украшение с разноцветными камнями. Под стиль одежды подбираются аксессуары с изумрудами, рубинами, топазами или другими драгоценными камнями. Украшением на каждый день станет кулон без крупных камней, небольшой кулончик с бриллиантами, также уместен на буднях. Массивные золотые кулоны с полудрагоценными и драгоценными камнями предпочтительны для торжеств.

Выбор цепочки

Необходимо помнить, что золотые кулоны сочетаются с цепочками такого же цвета. От формы и размера подвески зависит длина и ширина цепочки. Когда украшение маленькое, то и цепочка, соответственно, короткая и тонкая. Если же кулон массивный, то и цепочка должна быть толстого плетения.

Уход за украшением

Украшения из золота требуют минимального ухода: следует протирать изделие тряпочкой и беречь от влаги. Серебро принято очищать, поскольку оно окисляется. Уход за другими металлами строго индивидуальный.