Сочные домашние котлеты в духовке. Простой и вкусный рецепт: целая гора котлет на выходе

В мире существует множество видов котлет, которые отличаются по составу, способу приготовления и кулинарным традициям разных стран. Например, бифштекс — это котлета из рубленого мяса, которая обычно готовится из говядины. Бифштексы могут быть разной степени прожарки, от rare (с кровью) до well-done (хорошо прожаренный).
Не менее известны котлеты по-киевски. Это котлеты из куриного филе с начинкой из сливочного масла и зелени. Они обжариваются во фритюре до золотистой корочки и подаются с картофельным пюре или другим гарниром. Также существуют пожарские котлеты. Это рубленые котлеты из курицы или телятины, обжаренные в сухарях. Они имеют круглую форму и хрустящую корочку.
Расскажем, как приготовить домашние вкусные котлеты.
Ингредиенты:
- говядина — 500 г;
- свинина — 500 г;
- лук — 3 шт.;
- чеснок — 5 зубчика;
- серый хлеб — 170 г;
- соль — 1 ч.л.;
- смесь ароматных перцев — 1 ч.л.;
- черный перец — ½ ч.л.;
- сливочное масло — 30 г;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари.
Приготовление котлет:
Замачиваем в воде хлеб. Измельчаем через мясорубку говядину и свинину, а также лук и чеснок, смешиваем. Отжимаем от лишней жидкости хлеб и тоже перемалываем через мясорубку.
Хлеб смешиваем с фаршем, солим его, высыпаем смесь перцев и черный перец. Выкладываем в фарш мягкое сливочное масло, разбиваем яйца и тщательно смешиваем.
Отбиваем фарш о стенки тары, формуем небольшие котлеты. Обваливаем котлеты в панировочных сухарях, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Смазываем котлеты растительным маслом, выпекаем при 190 градусах 35-40 минут.
В результате получаются не жирные, сочные котлеты. Они получаются полезнее, нежели обжаренные в сковороде.