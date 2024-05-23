Сочные домашние котлеты в духовке. Простой и вкусный рецепт: целая гора котлет на выходе

В мире существует множество видов котлет, которые отличаются по составу, способу приготовления и кулинарным традициям разных стран. Например, бифштекс — это котлета из рубленого мяса, которая обычно готовится из говядины. Бифштексы могут быть разной степени прожарки, от rare (с кровью) до well-done (хорошо прожаренный).

Не менее известны котлеты по-киевски. Это котлеты из куриного филе с начинкой из сливочного масла и зелени. Они обжариваются во фритюре до золотистой корочки и подаются с картофельным пюре или другим гарниром. Также существуют пожарские котлеты. Это рубленые котлеты из курицы или телятины, обжаренные в сухарях. Они имеют круглую форму и хрустящую корочку.

Расскажем, как приготовить домашние вкусные котлеты.

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

свинина — 500 г;

лук — 3 шт.;

чеснок — 5 зубчика;

серый хлеб — 170 г;

соль — 1 ч.л.;

смесь ароматных перцев — 1 ч.л.;

черный перец — ½ ч.л.;

сливочное масло — 30 г;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари.

Приготовление котлет:

Замачиваем в воде хлеб. Измельчаем через мясорубку говядину и свинину, а также лук и чеснок, смешиваем. Отжимаем от лишней жидкости хлеб и тоже перемалываем через мясорубку.

Хлеб смешиваем с фаршем, солим его, высыпаем смесь перцев и черный перец. Выкладываем в фарш мягкое сливочное масло, разбиваем яйца и тщательно смешиваем.

Отбиваем фарш о стенки тары, формуем небольшие котлеты. Обваливаем котлеты в панировочных сухарях, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем котлеты растительным маслом, выпекаем при 190 градусах 35-40 минут.

В результате получаются не жирные, сочные котлеты. Они получаются полезнее, нежели обжаренные в сковороде.