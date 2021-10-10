Почему управление рисками является неотъемлемой частью торговли на Форекс?

Некоторые новички игнорируют риск-менеджмент про точность входов и не достигают успеха в торговле, переходя на другой вид бизнеса, который им кажется более безопасным. Рассмотрим следующий пример:

Сколько профессиональных водителей когда-либо думали, что их работа всегда связана с риском, и одна из их задач — минимизировать существующие риски? Кажется, что мало кто осознает эти риски. На дорогах много водителей, хороших и плохих, опытных и новичков; на дороге можно встретить даже пьяного водителя или больного. Также много разных типов пешеходов. Плюс ко всему на дорогах есть скользкие дороги и выбоины. Профессиональным водителям приходится сталкиваться с этими фактами каждый день. Но кто думает обо всех этих трудностях, когда человек получает водительские права? В то же время, когда люди присоединяются к миру трейдинга, они думают о рисках, хотя ситуация на дорогах похожа или может быть даже опаснее, чем в трейдинге. Отметим также, что доход водителя нельзя сравнивать с прибылью, которую человек может получить на валютном рынке. Зачем форекс-трейдеру запаздывающие индикаторы вы можете узнать на сайте tlap.ru.

Безрисковая торговля

Безрисковая торговля на Форекс звучит так нереально для среднестатистического трейдера. Как можно торговать на форексе без риска, когда в каждой сделке около 85% участвующих трейдеров терпят неудачу? Это может показаться неправдоподобным, но торговать на форексе можно с минимальным риском или вообще без него.

Чтобы минимизировать риски, водитель соблюдает правила дорожного движения на дорогах и применяет некоторые приемы для повышения бдительности. Трейдер делает то же самое. Во-первых, трейдер использует индикаторы и просматривает важные макроэкономические данные, которые могут подтверждать сигналы. Во-вторых, трейдер должен предпринять некоторые дополнительные шаги для защиты капитала.

Управление рисками и капиталом — один из самых важных и фундаментальных торговых навыков, которым должен владеть любой трейдер, чтобы постоянно получать прибыль.