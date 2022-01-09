Задача профессионала — не только защищать клиента в суде

Трудовые споры

Трудовая деятельность является неотъемлемой частью нашей жизни, но очень много людей нашей страны сталкивается с несправедливостью. Это касается социальных гарантий, отпуска, обязанностей и условий трудового договора. Многие закрывают на несправедливость глаза, а другие обращаются к юристам и адвокатам. Вместе со специалистом можно отстоять свои права и решить конфликты между начальником и подчинённым. Мы специализируемся на решение массовых и индивидуальных трудовых споров.

Чаще услуги адвоката необходимы в вопросах незаконного увольнения. В этом случае задача специалиста помочь восстановить клиента в должности, либо оспорить причины увольнения, защитить работника при незаконном дисциплинарном взыскании, запросить компенсацию в период отсутствия на работе. С этими и другими вопросами нужно обращаться в адвокатские фирмы.

Недвижимость: жилые и нежилые объекты

В вопросах недвижимости часто возникают споры при переоборудовании жилого помещения в нежилое: это будет актуально для тех, кто планирует создать бизнес-офис в собственной квартире. Какие для этого потребуется документы, в какие органы необходимо обратиться. Также существует и обратная услуга перевода нежилого помещения в жилое. Этими вопросами заведуют местные власти, но для начала необходимо собрать ряд документов, без юридических знаний в этой сфере получить одобрения будет проблематично.

Также популярными на сегодняшний день остаются юридические услуги (Москва), касательно жилищных вопросов:

покупка/продажа;

аренда;

приватизация жилья;

наследственность;

регистрация;

раздел имущества.

В любом случае, задача адвокатов и юристов ‒ решить всё мирным путём, даже если у каждой стороны по этому поводу свое мнение.