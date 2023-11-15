Когда в доме есть лук, морковь и баночка соленых огурцов, считайте, что отменная закуска уже готова. Так как это основные ингредиенты, которые входят в состав нашего сегодняшнего блюда. Благодаря такому доступному набору продуктов этот простой и быстрый салат с печенью стал частью списка самых любимых закусок занятых хозяек.

Вы можете брать как куриную печень, которая указана в рецепте, так и говяжью. Салат в любом случае выйдет очень вкусным и сытным. Это идеальный вариант закуски для повседневного ужина, который особенно сильно оценят любители субпродуктов.

Как приготовить быстрый салат с печенью и соленым огурцом

Отнеситесь серьезно к процессу обжаривания куриной печени. Готовьте ее приблизительно 8–10 минут. Важно не передержать печень на сковороде, иначе она не будет очень нежной. Также следите за тем, чтобы продукт был готов. Если при разрезе вы видите красные участки, значит, печень нужно еще немного обжарить.

Ингредиенты

Куриная печень350 г Огурцы соленые4 шт. Лук2 шт. Морковь1 шт. Майонез по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло4 ст. л.

Приготовление

Очищаем небольшие луковицы. Нарезаем их мелким кубиком. Очищаем крупную морковь. Натираем ее на терке с большими отверстиями.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней морковь с луком до мягкости. В процессе солим и перчим овощи. Перемешиваем их. Хорошенько промываем куриную печень. Удаляем пленку и сгустки крови. Нарезаем ее крупными кусочками. Готовим печень на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Обжариваем ее с двух сторон до румяности. Добавляем соль и черный перец. Слегка остывшую печень нарезаем небольшими кусочками. Помещаем ее в глубокую емкость. Добавляем к печени обжаренные овощи.Нарезаем соленые огурцы небольшой соломкой. Добавляем их к остальным ингредиентам. Заправляем салат майонезом. Тщательно всё перемешиваем.

Такой печеночный салат лучше всего украсить с помощью двух кружочков соленого огурца и свежей петрушки. С подобным декором готовая закуска будет выглядеть очень гармонично. 20 минут работы — и салат с куриной печенью можно подавать к столу. Обязательно сохраните этот супербыстрый рецепт, чтобы иметь его всегда под рукой.