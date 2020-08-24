Задвижки стальные клиновые 30с41нж. В чем плюсы?

Среди всего разнообразия трубопроводной арматуры задвижки клиновые пользуются огромной популярностью и их можно встретить в большинстве коммуникационных систем. В данной статье рассмотрим определенный тип задвижек, который по нашему мнению является одним из самых востребованных и технологичных, универсальных, и это чугунный фланцевый клиновый тип задвижек 30с41нж. Кстати, купить задвижки можно на этом сайте https://teharmatura.ru/catalog/truboprovodnaya-armatura/zadvizhki/zadvizhki-stalnye/30s41nzh/.

Данное оборудование применяется при обустройстве трубопроводов в качестве запорного клинового механизма, по которому будет транспортироваться питьевая, техническая вода в системах жилищно-коммунальных хозяйствах и подобных сферах деятельности и отраслях промышленного дела. Каждая строительно-ремонтная компания при монтаже трубопровода пытается использовать недорогие и надежные запорные механизмы, с помощью которых можно долгое время эксплуатировать водную систему. И именно 30с41нж тип МЗВ может проработать большое количество циклов при открытии и закрытии клапана. Такой трубопроводный механизм можно использовать в производственных помещениях, а также за пределами комнатной площади, то есть на улице. Благодаря уникальной комплектации задвижка может применяться в малых помещениях, а также в тех условиях, где нет большого пространства для установки трубопроводной арматуры. В 30с41нж тип МЗВ размещается невыдвижной шпиндель, благодаря которому габариты очень компактные у этого типа задвижек.

Клиновая задвижка. В чем плюсы клиновых задвижек?

Конструкция и рабочий принцип

Если расшифровать название данной задвижки 30с41нж тип МЗВ, то цифра “30” обозначает вид арматурного сырья, буква “с” — сырье из которого выполнен корпус, в данном случае это углеродистая сталь; цифра “41” — является номенклатурным кодом и определяет в целом модель клиновой задвижки; буква “р” — обозначает вид материала, из которого произведен был уплотнитель, в 30с41нж тип МЗВ используются резиновые уплотнители. В самой конструкции клиновой задвижки 30с41нж тип МЗВ есть 4 главные компонента: корпус и крышка из чугуна, шток (но в данной конструкции штоком является невыдвижной шпиндель из стали) и затвор не прорезиненный.