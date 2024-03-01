Кулинарный молоточек и филе курицы на кухне в большинстве случаев четко указывают на то, что скоро будут жариться отбивные. Однако иногда такой набор нужен для приготовления совсем иного блюда. Он также необходим, чтобы запечь сочнейшие куриные рулетики с сыром и грибами.

Придайте нежность такой мясной закуске с помощью специальной заливки. Взбейте яйцо со сметаной и залейте полученной смесью рулетики. С этой заливкой куриное филе, которое обычно выходит сухим, будет необычайно сочным.

Как запечь куриные рулетики с сыром и грибами

Если вы большой фанат сыра, тогда после снятия фольги с формы для выпекания сделайте еще кое-что. Перед повторной отправкой рулетиков в духовку еще на 15 минут посыпьте их твердым сыром, натертым на терке.

Ингредиенты

Куриное филе500 г Твердый сыр70 г Яйцо1 шт. Сметана4 ст. л. Шампиньоны150 г Чеснок3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем куриное филе. Обсушиваем его с помощью бумажных полотенец. Нарезаем его вдоль на слайсы (такие, как на отбивные). Выкладываем мясо на разделочную доску.Накрываем куриные слайсы пищевой пленкой. Отбиваем их с двух сторон, используя кулинарный молоточек. Важно не повредить филе в процессе (в нём не должно быть отверстий). Солим и перчим мясо с двух сторон. Готовим начинку. Натираем твердый сыр на терке с мелкими отверстиями. Всыпаем его в небольшую миску. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок и 2 ст. л. сметаны к твердому сыру. Нарезаем шампиньоны максимально мелко. Добавляем их к соединенным ингредиентам в миске. Всыпаем соль по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Наносим сырную смесь на куриные слайсы. Равномерно ее распределяем. Сворачиваем всё в плотные рулетики. Выкладываем их в форму для выпекания, смазанную подсолнечным маслом.В отдельную емкость вбиваем яйцо. Добавляем оставшуюся сметану и соль. Хорошенько перемешиваем всё до однородности. Заливаем полученной смесью мясные рулетики, равномерно ее распределяя. Накрываем форму фольгой. Отправляем ее в разогретую до 190 градусов духовку на полчаса. Затем убираем фольгу. Отправляем рулетики еще на 15 минут в духовой шкаф до появления румянца.

Дайте мясному блюду слегка остыть, а затем подавайте его к столу. Картофельное пюре, куриные рулетики с сыром и быстрый овощной салат — идеальный вариант для ужина. Вся семья будет от него в восторге.