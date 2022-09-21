Заказать сведения из выписки ЕГРН онлайн — очень просто и удобно!

Как заказать выписку из ЕГРН через Интернет

Хотите сэкономить своё время и нервы при оформлении сделки с недвижимостью, тогда узнайте, как заказать выписку из егрн через Интернет. Вам понадобится всего несколько минут, чтобы заполнить запрос, оформить форму заявки, и в течение нескольких минут, вы получите официальный простой документ из Росреестра. Если необходимо заказать официальный бланк с печатью, то и здесь вы можете сэкономить время, где регистратор Росреестра обработает вашу заявку и вышлет сведения по указанному адресу в течение 5 рабочих дней. Доставка сведений проводится через сервис почтовой службы или курьерские организации.

Что нужно, для заказа выписки из ЕГРН через сеть Интернет

Действия по оформлению запроса достаточно простые. Вам необходимо иметь Интернет. На сайте Росреестра нужно завести Личный кабинет, можно воспользоваться личным кабинетом сервиса Госуслуги. Кроме этого, существует ряд ресурсов, которые взаимодействуют с Роскадастром, но принцип заказа документов единый для всех.

Укажите искомый физический адрес расположения объекта права или идентификационный номер по кадастру.

Укажите ваши сведения, как получателя документов.

Выберите вариант документа для получения сведений — электронный (есть простой и расширенный) или бумажный тип.

Укажите адрес для получения сведений (допускается ваш почтовый адрес или электронная почта).

Оплатите сумму государственной пошлины установленного размера.

Ожидайте получения сведений.

Обратите внимание, что получателем справки может быть как юридическое лицо, так и гражданин, то есть физическое лицо.

Юридический статус документа выписки

Наличие специальной печати подтверждает официальный, а, следовательно, и юридический статус документа. На традиционном бумажном носителе присутствует обычная гербовая печать, а также подпись регистратора. Электронный документ также имеет все атрибуты официальности, где есть специальная электронная печать ЭЦП Госкадастра и подпись регистратора. Вы можете распечатать электронный документ, и он имеет равную юридическую силу, как это предусмотрено правилами действующего законодательства.

В законе нет чётких регламентов срока или периода действия справки, но по общей судебной практике, для совершения сделки и прочих операций установлен 30-ти дневный срок действия справки с момента ее оформления в государственных органах.