Французские повара в один голос твердят, что сахар — враг шоколада. Ведь переизбыток сладости маскирует и притупляет яркий вкус шоколадной глазури. Поэтому профессиональный американский пекарь Клэр Саффитц разработала рецепт идеального шоколадного торта. Сахара в нём ровно столько, чтобы десерт получился в меру сладким, влажным, с ощутимым шоколадным вкусом.

Вместо растопленного шоколада Саффитц рекомендует использовать в тесте качественный какао-порошок без подсластителей. Для эластичности и мягкости именитый кондитер выбрал масляную основу. В итоге вы получите невероятно красивый, плотный и шикарный торт, который будет уместным на любом торжестве. На вкус же шоколадный торт с масляно-шоколадным кремом как из элитной кондитерской где-то на юге Франции. Редакция «Со Вкусом» однозначно одобряет!

Шоколадный торт с масляно-шоколадным кремом: нюансы приготовления

Будьте готовы, что на приготовление данного десерта у вас уйдет около двух часов, поэтому позаботьтесь заранее о наличии свободного времени. В среднем рецепт рассчитан на 10–12 порций. Идеально, чтобы шоколад для крема был в пределах 54–64 %. Важно: во время сборки торта выкладывайте коржи разрезом вниз. Так они пропитаются максимально равномерно. Приятных вам кулинарных экспериментов!

Ингредиенты

Пшеничная мука285 г Сахар550 г Соль2 ч. л. Сода1,5 ч. л. Разрыхлитель1,5 ч. л. Какао-порошок110 г Кофе1 ч. л. Сметана240 г Яйцо5 шт. Сливочное масло485 г Черный шоколад230 г Молоко240 г Желтки6 шт. Ванильный экстракт3 ч. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте форму для выпечки — смажьте ее маслом и выстелите дно пергаментом. В чашу миксера высыпьте 260 муки, 450 г сахара, 1 ч. л. соли, соду и разрыхлитель. Перемешайте всё до однородной массы. Отдельно взбейте 80 г какао и 180 г горячего свежесваренного крепкого кофе. Добавьте 1 ст. л. ванильного экстракта, сметану и перемешайте. В отдельной емкости взбейте 5 больших яиц и 2 желтка. Теперь начинайте «собирать» тесто. В чашу миксера добавьте 180 г масла и половину шоколадной смеси. Смешивайте составляющие на средней скорости, пока не получите пастообразную массу. Затем добавьте яичную смесь, оставшуюся какао-массу и взбивайте будущее тесто на средней скорости. Полученная смесь должна напоминать тесто для блинов. Вам надо будет испечь 3 коржа: на каждый уходит примерно 550 г теста. Удобнее всего распределять его, используя весы. Выпекайте изделия 25–30 мин. Готовые коржи охладите на решетке. Для крема измельчите шоколад и поместите его в чистую сухую чашу миксера. Молоко и 50 г сахара доведите до кипения, постоянно помешивая. Отложите массу и в отдельной миске взбейте до однородности 3 ст. л. какао, 2 ст. л. муки, 1 ч. л. соли, 4 желтка и оставшийся сахар (50 г). Сначала смесь будет казаться густой, но при увеличении скорости миксера она поменяет цвет и станет более гладкой. Медленно добавьте половину теплого молока и продолжайте взбивать. Далее перелейте всю смесь обратно в кастрюлю к остальному молоку. На медленном огне доведите жидкость до кипения и подержите ее так 2–3 минуты. Тщательно помешивая, протирайте стенки и дно кастрюли. Смесь должна загустеть. После этого перелейте ее в шоколад в чаше миксера. Оставьте так на несколько минут, чтобы дать шоколаду полностью растопиться. Затем взбивайте крем на средней скорости около 10 минут. Добавьте кусочками 290 г масла, давая каждому из них полностью разойтись по тесту. У вас должна получиться однородная глянцевая текстура. Ванильный экстракт (2 ч. л.) добавьте в самом конце. Соберите торт. Срежьте верхние выпирающие части коржей, чтобы готовый торт был ровный. На подставку намажьте немного крема (не более 1 ст. л.). Положите корж. На первом корже размажьте примерно стакан крема, то же сделайте и со вторым. Когда закроете их третьим коржом, оставшийся в миске крем разделите пополам. Первой частью тоненьким слоем пройдитесь по всему торту — сверху и по бокам. Местами он будет просвечивать. Далее уберите торт на 15 минут в холодильник. Затем достаньте и смажьте остатками глазури либо украсьте по своему усмотрению.

Этот масляный торт получается насыщенным и не слишком сладким. Как и любое изделие с масляной глазурью, этот десерт нужно подавать при комнатной температуре. Вы можете приготовить его заранее — вкус выпечки на масляной основе со временем только улучшается. Перед подачей торт нужно вынуть из холода хотя бы за час. Ранее мы писали, как приготовить тертый пирог с творогом и вареньем.