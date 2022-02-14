Занимаемся садовыми делами. Душистый горошек в дизайне сада

Особенности посадки гороха, выращивание из семян

Цветение душистого горошка продлится до самых заморозков, если регулярно удалять отцветшие цветки и завязывающиеся плоды-стручки. Способствует длительному цветению и своевременный уход за посадками: прополка от сорняков, рыхление, полив.

Душистый горошек мы сеяли в открытый грунт в первой декаде мая. Иногда сухими семенами, иногда замачивали их в горячей воде на один-два часа, не больше. Главное — сеять в хорошо пролитую водой почву, тогда он быстро всходит. А чтобы побеги кустились, прищипывали сеянцы над 7-8 настоящим листочком. Узнать больше про выращивание гороха вы можете на портале https://pro-dacha.com/2022/02/05/kak-vyrastit-goroh.html.

Растет душистый горошек стремительными темпами. В середине лета на нашем заборе-сетке уже во всю порхали изящные мотыльки его ароматных цветов.

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Долгосрочные растения: некоторые растения с прохладным сезоном дают лучшие результаты, если сажать их в саду в качестве пересадки. Брокколи, цветная капуста страдают от летней жары, поэтому посев семян нужно начинать в помещении ранней весной, а затем высаживание саженцев за несколько недель до последнего весеннего мороза дает им время для созревания до наступления жаркой погоды.

Растения с короткой погодой: растения, которые любят теплую погоду и быстро созревают, также лучше всего высевать прямо в сад. Фасоль и кукуруза являются хорошими примерами. Эти растения прорастают и быстро растут, и им не нравится, когда их корни нарушаются при пересадке. Подождите, пока не наступит последняя дата заморозков, и убедитесь, что почва прогрелась и высохла от весенних дождей, прежде чем сажать семена.

Растения для жарких погодных условий в течение длительного сезона. Несколько популярных садовых культур, включая томаты, баклажаны и перец, требуют длительного вегетационного периода без морозов. Если вы сажаете помидоры из семян после последней весенней заморозки, вам повезет купить помидор или два до первой осенней заморозки. Вот почему эти культуры лучше всего выращивать в помещении из семян и сажать в сад как пересадку.