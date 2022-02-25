Запчасти щековых дробилок

Без применения специального оборудования грязь и мусор будут препятствовать процессу добычи. В таких ситуациях оказываются очень удобными бульдозеры, поскольку их можно использовать для перемещения большого количества мусора или рытья ям в стратегических районах. Еще одно применение бульдозера — расчистка участков, которые могут быть покрыты растениями или кустарниками, с использованием ковшообразных отверстий перед таким оборудованием.

Для подземных же горных работ вентилятор — важная часть полезного оборудования.

Щековые дробилки — это дробилки с одним рычагом и расширенными функциями для оптимизации производительности. Современные модели отличаются простотой в обслуживании, длительным сроком службы и низкой стоимостью за тонну.

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Эти дробилки имеют глубокую симметричную камеру дробления, простые функции регулировки, относительно большую дробильную горловину для размера дробилки и идеальный угол впуска, который обеспечивает плавный поток материала и высокую эффективность дробления.

Стационарная ударная мельница отличается высокой производительностью и низким энергопотреблением. Процесс автогенного дробления породы дает несколько существенных преимуществ, например:

скорость измельчения остается постоянной;

загрязнение от истирания изнашиваемых деталей чрезвычайно низкое;

форма зерна — ровная.

Гибридные дробилки сочетают в себе преимущества различных валковых систем дробления и идеально подходят для предварительного, вторичного и последующего дробления. Они имеют специально разработанные зубья, гидравлическую регулировку зазора, защиту от перегрузки и систему скребков, которая идеально подходит для налипания материала. Эти машины могут работать с производительностью до 12 000 метрических тонн в час, что позволяет поддерживать высокую производительность и гарантировать высокое качество продукту.