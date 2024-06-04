Сырники больше не жарю. Творожные пушки-ватрушки с творогом

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Ватрушки – это разновидность выпечки, которая имеет круглую форму и открытую начинку. Они могут быть сладкими или солеными, в зависимости от начинки.

Считается, что прототипами ватрушек были круглые лепешки, которые пекли на Руси еще в языческие времена. Эти лепешки были открытыми, в них добавляли различные начинки, такие как творог, ягоды, мед и т.д.

Для приготовления ватрушек не требовалось сложных кулинарных навыков, а ингредиенты были доступны практически всем. Со временем рецепт ватрушек менялся и совершенствовался.

Сейчас ватрушки стали максимально простым сытным блюдом к чаю

Ингредиенты для теста:

творог — 220 г;

яйцо — 1 шт.;

белок — 1 шт.;

мука — 130 г;

сахар — 1 ст.л.;

растительное масло — 1 ст.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка.

Ингредиенты для начинки:

творог — 140 г;

желток — 1 шт.;

сметана — 1 ст.л.;

сахар — 1 ст.л.;

фрукты и ягоды.

Приготовление ватрушек:

В миску с творогом высыпаем сахар, ванилин и соль, смешиваем. Разбиваем в творожную смесь яйцо, белок, вливаем растительное масло и продолжаем смешивать.

Высыпаем в творожную массу муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Убираем мягкий и слегка липкий колобок под крышку и оставляем в холодильнике на 20 минут.

Для начинки смешиваем с творогом сахар, сметану и желток. Делим тесто на 4 равные части, формуем колобки. Перекладываем тесто на противень, застеленный пергаментом.

Делаем углубления в каждом колобке при помощи стакана. Нарезаем дольками любимые фрукты и ягоды. В углубления теста выкладываем творожную начинку и ягоды, фрукты.

Фото: www.youtube.com

Выпекаем ватрушки при 180 градусах 20 минут.

Фото: www.youtube.com

В результате получаются вкусные творожные ватрушки. После приготовления выпечку можно посыпать сахарной пудрой.