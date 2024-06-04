Сырники больше не жарю. Творожные пушки-ватрушки с творогом

Новые рецепты
Ватрушки – это разновидность выпечки, которая имеет круглую форму и открытую начинку. Они могут быть сладкими или солеными, в зависимости от начинки.
Считается, что прототипами ватрушек были круглые лепешки, которые пекли на Руси еще в языческие времена. Эти лепешки были открытыми, в них добавляли различные начинки, такие как творог, ягоды, мед и т.д.
Для приготовления ватрушек не требовалось сложных кулинарных навыков, а ингредиенты были доступны практически всем. Со временем рецепт ватрушек менялся и совершенствовался.
Сейчас ватрушки стали максимально простым сытным блюдом к чаю
Ингредиенты для теста:
- творог — 220 г;
- яйцо — 1 шт.;
- белок — 1 шт.;
- мука — 130 г;
- сахар — 1 ст.л.;
- растительное масло — 1 ст.л.;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 140 г;
- желток — 1 шт.;
- сметана — 1 ст.л.;
- сахар — 1 ст.л.;
- фрукты и ягоды.
Приготовление ватрушек:
В миску с творогом высыпаем сахар, ванилин и соль, смешиваем. Разбиваем в творожную смесь яйцо, белок, вливаем растительное масло и продолжаем смешивать.
Высыпаем в творожную массу муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Убираем мягкий и слегка липкий колобок под крышку и оставляем в холодильнике на 20 минут.
Для начинки смешиваем с творогом сахар, сметану и желток. Делим тесто на 4 равные части, формуем колобки. Перекладываем тесто на противень, застеленный пергаментом.
Делаем углубления в каждом колобке при помощи стакана. Нарезаем дольками любимые фрукты и ягоды. В углубления теста выкладываем творожную начинку и ягоды, фрукты.
Фото: www.youtube.com
Выпекаем ватрушки при 180 градусах 20 минут.
Фото: www.youtube.com
В результате получаются вкусные творожные ватрушки. После приготовления выпечку можно посыпать сахарной пудрой.