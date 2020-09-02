Заправка картриджей своими силами

Мы все знаем, что при печати документов на принтере неожиданно может завершиться краска в картридже и если нет сменного, то вся работа может встать.В большинстве случаев, когда нет возможности быстро обратиться в гарантийный центр, можно попытаться заправить сменный картридж принтера или МФУ самостоятельно. Разумеется, все работы по смене тонера проводятся на собственный страх и риск – возможно не только поломать очень дорогой сменный модуль, но и иногда тщательно испачкать одежду или покрытие для пола красящим порошком. А если вас интересуют перезаправляемые картриджи для Canon Pixma, переходите на сайт magentashop.ru.

Как понять, что нужна замена картриджа

Чтобы определиться, требуется ли заправка картриджа, смотрим на изъяны получаемой печати во время работы лазерного принтера. Когда завершается в картридже тонер, то отпечатанный текст становится бледным или различным по контрастности в самых разнообразных частях листа. Нужно не забывать, что большинство моделей кассет имеют специализированный цифровой чип – специализированный электронный микромодуль считающий число листов отпечатанных этим картриджем. Но расход красящего тонера бывает очень разным все зависит от вида печати и не совпадать с количеством напечатанных листов. По этой причине, при очень качественной печати тонер завершается намного быстрее, чем вероятный ресурс по количеству листов указанный в спецификации.

Всегда ли меняют чип при заправке картриджа?

В МФУ и принтерах HP и Canon заменять чип не всегда обязательно, даже в том случае, если мигает красная контрольная лампочка, требующая установить необычный картридж. В данном варианте, нужно только нажать OK и продолжать печать. Труднее с принтерами Samsung и Xerox, в которых чип необходимо менять или прошивать обязательно, или, в другом случае, принтер будет заблокирован и печать станет невозможной. По этой причине, в основном, заправка кассет samsung на ресурсе

В некоторых случаях нужна прошивка программы самого принтера Samsung, по этой причине перед обращением в гарантийный центр нужно обратиться к менеджеру компании для консультации. Часто, ремонтные мастерские идут навстречу клиенту и делают прошивку и настройку принтера со сменой картриджа дома или на работе на рабочем месте пользователя. Подобные работы, в большинстве случаев, оказываются не дороже, чем перевозка МФУ или принтера в сервис.

Какой тонер подойдёт для вашего картриджа?

Если, всё-таки картридж позволяет заправить его дома, то тонер необходимо приобретать марки, подобающей модели принтера. Хороший выбор – это необычный тонер, но он совсем не дешевый и вы его не сможете всегда найти. Часто для монохромных принтеров приобретают функциональный тонер. К примеру, в продаже встречаются красящий расходник для кассет HP / Canon, и еще для кассет Samsung / Xerox. Перед заменой красящего вещества нужно почистить картридж от остатков отработанного тонера.

Проблемы при заправке кассет

Все работы следует проводить исключительно в соответствии с рекомендациями по замене тонера и помнить, что со светочувствительными фотоэлементами картриджа для лазерного принтера необходимо обращаться достаточно бережно, так как они могут повредиться даже от прикосновения руки к фото валу. Отчего и не рекомендуется проводить работы по заправке кассет лазерных принтеров самостоятельно, без наличия конкретных способностей по разборке, чистке и сборке печатающего сменного модуля.