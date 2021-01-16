Защита в темное время суток, когда вы на велосипеде или пешком

По
Евгений
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Защита в темное время суток, когда вы на велосипеде или пешком

Фонари для велосипеда – залог ваших безопасных поездок

По правде говоря, в отличие от светоотражателей, фонари по умолчанию не относятся к числу обязательных атрибутов велосипеда. Однако если ваш маршрут пролегает не только в пределах города, но и по загородным трассам, а уж тем более, если вы планируете вечерние поездки, фонарик для велосипеда вам просто необходим. Этот компактный аксессуар обеспечит безопасность и сделает вас заметным для других участников движения.

Разбираемся в премудростях выбора фонарика для велосипеда

Вопрос выбора осветительного устройства для велосипеда не такой уж и простой, как может показаться изначально. Рынок предлагает множество модификаций, каждая из которых обладает своими преимуществами и минусами. Здесь главное – не запутаться среди такого разнообразия.

По сути, основных параметров, на которые следует обратить особенное внимание в процессе выбора фонарика для велосипеда, лишь несколько:

  • предназначение изделия;
  • световые характеристики;
  • присутствие дополнительных функций;
  • место и метод крепления;
  • способ питания.

Кроме того, изделия разнятся своей стоимостью в зависимости от набора дополнительных функций. Кстати, о них пойдет речь далее.

Поговорим о разнообразии дополнительных возможностей

Под данным понятием подразумевается то, что фонарь может не только выполнять свою непосредственную задачу, но также оснащаться:

  • функцией моргания;
  • звуковым сигналом;
  • встроенным сигналом бедствия;
  • электрошокером police 1101;
  • несколькими режимами свечения;
  • встроенными часами;
  • радио;
  • индикацией заряда.

К слову, благодаря нескольким режимам свечения, можно существенно сэкономить заряд, а также подобрать наиболее приемлемый свет для различных дорожных ситуаций.

Кроме того, большое значение отведено функции моргания – это тоже существенный плюс. Это гораздо лучше привлекает внимание тех, кто ходит пешком, заставляя их расступиться, а также водителей автомобилей, которые понимают, что рядом едет велосипедист.

Что же касается необходимости присутствия либо отсутствия других дополнительных «плюшек», то каждый определяет самостоятельно, основываясь на реальной надобности и своих финансовых возможностях.

В интернет-магазине paralizator.com.ua вы найдете богатый ассортимент фонариков для велосипеда и электрошокеров-фонариков. Независимо от того, на какой модели вы остановите свой выбор, можете быть уверены в ее высоком качестве и исключительной надежности.

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