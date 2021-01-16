Защита в темное время суток, когда вы на велосипеде или пешком

Фонари для велосипеда – залог ваших безопасных поездок

По правде говоря, в отличие от светоотражателей, фонари по умолчанию не относятся к числу обязательных атрибутов велосипеда. Однако если ваш маршрут пролегает не только в пределах города, но и по загородным трассам, а уж тем более, если вы планируете вечерние поездки, фонарик для велосипеда вам просто необходим. Этот компактный аксессуар обеспечит безопасность и сделает вас заметным для других участников движения.

Разбираемся в премудростях выбора фонарика для велосипеда

Вопрос выбора осветительного устройства для велосипеда не такой уж и простой, как может показаться изначально. Рынок предлагает множество модификаций, каждая из которых обладает своими преимуществами и минусами. Здесь главное – не запутаться среди такого разнообразия.

По сути, основных параметров, на которые следует обратить особенное внимание в процессе выбора фонарика для велосипеда, лишь несколько:

предназначение изделия;

световые характеристики;

присутствие дополнительных функций;

место и метод крепления;

способ питания.

Кроме того, изделия разнятся своей стоимостью в зависимости от набора дополнительных функций. Кстати, о них пойдет речь далее.

Поговорим о разнообразии дополнительных возможностей

Под данным понятием подразумевается то, что фонарь может не только выполнять свою непосредственную задачу, но также оснащаться:

функцией моргания;

звуковым сигналом;

встроенным сигналом бедствия;

электрошокером police 1101;

несколькими режимами свечения;

встроенными часами;

радио;

индикацией заряда.

К слову, благодаря нескольким режимам свечения, можно существенно сэкономить заряд, а также подобрать наиболее приемлемый свет для различных дорожных ситуаций.

Кроме того, большое значение отведено функции моргания – это тоже существенный плюс. Это гораздо лучше привлекает внимание тех, кто ходит пешком, заставляя их расступиться, а также водителей автомобилей, которые понимают, что рядом едет велосипедист.

Что же касается необходимости присутствия либо отсутствия других дополнительных «плюшек», то каждый определяет самостоятельно, основываясь на реальной надобности и своих финансовых возможностях.

В интернет-магазине paralizator.com.ua вы найдете богатый ассортимент фонариков для велосипеда и электрошокеров-фонариков. Независимо от того, на какой модели вы остановите свой выбор, можете быть уверены в ее высоком качестве и исключительной надежности.