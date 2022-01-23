Застосування сорбінової кислоти у виробництві

Як використовується сорбінова кислота у продуктах?

Найчастіше харчова добавка E200 застосовується в харчовому сегменті промисловості, як консервант та зволожувач. Його можна знайти у складі таких продуктів, як кондитерка, маргарини та суміжні продукти, заморожені продукти, фруктові начинки для тортів, напоїв, хліба, вина та алкогольних яблучних напоїв, зокрема, сидрів.

Сорбінова кислота помірно впливає на зростання бактерій, тому її охоче використовують при виробництві сирів та кисломолочних продуктів (йогурту, кефіру, пахти), основу яких становлять культури корисних бактерій.

У косметиці сорбінова кислота

У складі косметичних засобів також міститься сорбінова кислота (або її солі). Її можна знайти в гігієнічній косметиці – гелях для душу, шампунях, рідинах для полоскання рота та зубних пастах. Вона також є інгредієнтом, що міститься в натуральній косметиці.

Ведуться дослідження щодо використання для виробництва упаковки, що пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів. Це цікава альтернатива використанню консервантів у глобальній масі продуктів.

Завдяки своїм властивостям сорбінова кислота купується як фунгіцид в екологічному сільському господарстві.

Сорбінова кислота (E200) та її вплив на здоров'я

Зазнає бета-окислення в результаті метаболічних процесів в організмі. Продукти такої трансформації – нешкідливі для здоров'я метаболіти – вуглекислий газ та вода. Таким чином, можна зробити висновок, що ця безпечна речовина.

Як і будь-який консервант, E200 має максимальну добову норму споживання, що становить 25 мг на 1 кг ваги. У цьому це добова норма.

Як і всі речовини, сорбінова кислота може викликати небажані алергічні реакції, такі як контактний дерматит, еритему та інші подразнення шкіри, а також астму, але найчастіше вони виникають у результаті прямого контакту зі шкірою, рідше після ковтання.

E200 при вагітності

Шкідливого впливу сорбінової кислоти на здоров'я вагітних та плода не виявлено. Як і будь-якій потенційно алергенній речовині, майбутнім мамам з алергічними реакціями слід звернути особливу увагу. Не слід перевищувати добовий ліміт споживання.