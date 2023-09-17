Стало известно, как чай может «загубить» здоровье

Разбираться, какой чай вкуснее и полезнее, будут еще долго, ведь у каждого вида напитка есть свои недостатки и преимущества.



Врачи и эксперты по правильному питанию сходятся во мнении, что листовой чай, который нужно заваривать отдельно, лучше по вкусу и ароматическим свойствам, чем его пакетированный аналог. Однако гастроэнтеролог Павел Колтупов в разговоре с изданием «Кубанские новости» заметил, что это не делает пакетированный чай вредным или некачественным.

В некоторых ситуациях чай в пакетиках может быть спасением — например, в долгой дороге или в офисе. При этом Колпутов напомнил, что чайный пакетик можно заваривать только один раз.

Чем чаще заваривается пакетик, тем выше риски пищевого отравления и расстройства желудка, ведь в использованном пакетике начинают с немыслимой скоростью размножаться бактерии.

Понять, что человек отравился чаем, можно по сопутствующим симптомам. При слабой степени отравления возникает чувство тошноты, а когда расстройство тяжелое, то появляются рвота и потеря сознания.