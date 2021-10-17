Храп — это раздражающее состояние, но, что наиболее важно, он может быть признаком плохого состояния здоровья. Вы можете этого не осознавать, но ваш храп может нарушить качество сна вашего партнера и привести к усталости и раздражительности. Про здоровый сон без храпа более детально смотрите здесь.

По статистике Национального фонда сна, каждую ночь храпит каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина. Храп может быть вызван несколькими причинами, и лишний вес является одной из них. Если у вас легкий храп, который иногда случается, это не проблема. Но храп в сочетании с длительной остановкой дыхания в основном связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний и требует немедленной медицинской помощи.

Апноэ во сне — еще одно состояние, которое приводит к храпу. Апноэ во сне — серьезное нарушение сна, при котором дыхание человека многократно останавливается и начинается. Если вы храпите и чувствуете усталость даже после полноценного ночного сна, возможно, вы страдаете апноэ во сне. По данным, более 100 миллионов человек во всем мире страдают апноэ во сне. Из них более 80% людей остаются недиагностированными.

Если вы не любите храпеть, то вместо того, чтобы пробовать те странные гаджеты, доступные на рынке, или носить эти неудобные маски, попробуйте эти пять натуральных домашних средств, которые сделают ночь незабываемой не только для вас, но и для ваших близких.

Имбирно-медовый чай

Имбирь — самый распространенный предмет обихода. Это суперпродукт, способный вылечить практически все — от расстройства желудка, похудания, проблем с сердцем до обычного кашля и простуды. Имбирь действует как противовоспалительное и антибактериальное средство и увеличивает секрецию слюны, которая успокаивает горло и облегчает храп. Употребление чая с имбирем и медом два раза в день идеально подходит для избавления от храпа.

Чеснок, лук и хрен

Употребление сильно ароматных продуктов, таких как чеснок, лук и хрен, предотвращает пересыхание носа и уменьшает заложенность носа. В исследовании также утверждается, что эти пищевые продукты также уменьшают отек миндалин и предотвращают апноэ во сне. Вы можете пожевать чеснок / лук / хрен перед сном, если вас не волнует запах, или даже добавить его в свой обед.

Ананас, бананы и апельсины

Лучший способ избавиться от храпа — улучшить качество сна, а этого можно добиться за счет увеличения количества мелатонина, вырабатываемого в организме. Мелатонин — это гормон, который заставляет нас спать, и эффективный способ сделать это — есть продукты, содержащие его в большом количестве. Ананас, бананы и апельсины содержат много мелатонина, и вы можете съесть их, чтобы избавиться от храпа.

Соевое молоко

Вы можете быть шокированы, узнав, что молочные продукты также могут вызывать храп, поскольку они увеличивают выделение мокроты. Это происходит потому, что некоторые определенные белки коровьего молока могут вызывать аллергические реакции от легкой до тяжелой, которые способствуют заложенности носа, закрывают носовые проходы и усиливают храп. Для облегчения замените коровье молоко на соевое или немолочное молоко.

Оливковое масло первого отжима

Попивая перед сном немного оливкового масла первого холодного отжима, можно также успокоить дыхательные пути. Это также предотвращает блокировку горла мышцами во время сна.