Описание приготовления:

Если вам хочется вкусной и сладкой выпечки к чаю, то совсем необязательно сразу бежать в магазин. По этому рецепту вы с лёгкостью сможете приготовить быстрый пирог «Минутка» на сковороде всего за пол часа или даже быстрее в домашних условиях. Красивая, сытная и бюджетная выпечка — прекрасная идея к чаю, а ещё этот пирог можно приготовить прямо перед работой или дать его ребёнку с собой в школу на полдник. Рецепт выручит во многих ситуациях, у него есть масса плюсов и я уверена, вы найдёте ему достойное применение.

Назначение: На полдник / На скорую руку Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Ягоды 150 Грамм

Мука 150 Грамм

Сметана 100 Грамм

Сахар 100 Грамм

Яйца 2 Штуки

Разрыхлитель 7 Грамм

Ванилин 1 Грамм

Растительное масло 3 Ст. ложки

Соль 1,5 Щепотки

Количество порций 8

Калорийность

213 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Быстрый пирог "Минутка" на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином.

Добавьте сметану и масло. Перемешайте.

Добавьте муку и разрыхлитель.

Перемешайте всё ещё раз до однородного состояния.

Смажьте сковороду маслом и вылейте примерно 2/3 теста. Сверху выложите ягоды. Диаметр моей сковороды 18 см.

Полейте ягоды оставшимся тестом, накройте крышкой и на минимальном огне готовьте около 30 минут.

Готовность пирога проверяйте зубочисткой, на выходе она должна быть сухая. Переворачивать пирог не нужно.

Быстрый пирог «Минутка» на сковороде готов. По желанию украсьте его сахарной пудрой. Приятного аппетита!