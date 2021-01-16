Женские юбки оптом от производителя

Выкройка юбки

Выкройку юбки некоторые мастерицы делают самостоятельно, используя рисунки из журналов мод, или же применяя свою фантазию, чтобы получить оригинальное изделие. Выкройки юбок можно часто встретить на различных сайтах, причём они предложены настоящими профессионалами, поэтому вы можете взять их за основу в своей деятельности. Сегодня можно в украинском интернет-магазине купить юбки женские по хорошей цене.

Для выкройки юбки потребуется плотная бумага, потому что в основном все элементы выкройки бумажные, а размеры нужно подбирать индивидуально, так как можно допустить ошибку при выполнении выкройки. Когда вы будете проектировать фасон и подготавливать выкройки, то надо следить за тем, чтобы каждая линия была правильно выполнена и все важные детали сделаны идеально, тогда вам удастся получить качественное изделие. Перед тем как вырезать детали из бумаги, вы должны правильно разметить все участки, по которым будут проходить швы. Обычно пользуются миллиметровкой, папиросной бумагой, калькой, а также карандашом, линейкой и ножницами.

Нужна качественная одежда? Если вы желаете выполнить клиньевую юбку, то под неё делается специальный чертёж, имеющий вид половинки клина. Всё будет зависеть от ваших предпочтений и конкретной модели изделия, поэтому число клиньев может быть разным. Самым важным моментом на начальной стадии изготовления будет замер полуобхвата талии и бёдер, а также выбор длины юбки, которую вы желаете получить в итоге. Во время обмеров нужно учитывать, что у вас должно остаться место для швов и на свободу облегания – обычно для этого отводится сантиметр.

Вам необходимо произвести расчет длины основания клина, а полу охват талии должен быть разделён на нужное число клиньев. Вы берёте лист бумаги и на нём отмечаете нужный отрезок, от конца которого отступаете полсантиметра и соединяете эту точку со вторым концом. Полученная фигура будет считаться основанием клина. От этого основания нужно провести линию на длину будущей юбки. Потом вам нужно отмерить 20 см и получить точку линии бедер.

Точка линии бёдер будет служить началом для прямой, имеющей размер полуобхвата бедер. Дальше точки основания клина соединяются с вертикальными линиями бедер и проводится вертикальная линия по длине юбки, которая соединит нижнюю точку с линией бедер. Принимаем прямую сторону полученного клина за линию сгиба выкройки. И этой линией сгиба вы должны приложить выкройку на основание, сложенного куска материала. Существуют разные модели юбок, поэтому каждый вариант выкройки будет иметь существенное отличие, так что предварительно нужно выбрать подходящий фасон и стиль изделия, а потом приступать к работе.