«Сельдь под шубой» — блюдо, которое чаще всего готовят на Новый год и на другие зимние праздники. Родилось оно в России в начале ХХ века, но затем перекочевало на кухни практически всех стран бывшего Советского Союза. Поэтому в одном из кулинарных шоу Евгений Клопотенко приготовил салат «Сельдь под шубой» по-украински.

Редакция «Со Вкусом» не могла обойти вниманием данное событие и решила поделиться с вами обновленной версией рецепта. Напомним, Евгений не испытывает лишних сантиментов касаемо советской кулинарии, предпочитая более полезные и современные модернизации. В свою очередь, повар восхищается настоящим рецептом салата оливье 1894 года, который имеет мало общего с привычным для нас салатом.

«Сельдь под шубой» по-украински: нюансы приготовления

«Сельдь под шубой» — многокомпонентное блюдо. Основной его ингредиент — это малосольная селедка. Лучше всего делать ее в посуде, которая имеет бортики, или же в специальном сервировочном кольце. Некоторые хозяйки добавляют в блюдо тертое яблоко, это придает салату пикантное послевкусие и более сочную консистенцию.

Ингредиенты

Сельдь1 шт. Свекла1 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Грецкие орехи50 г Картофель1 шт. Горчица60 г Хрен10 г Подсолнечное масло100 мл Уксус10 мл Петрушка20 г

Приготовление

Свеклу, картофель и морковь заверните в фольгу и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 1 часа и 20 минут. Селедку разберите на филе и замаринуйте в смеси сладкой горчицы и хрена. Чтобы приготовить домашний майонез, возьмите 2 желтка, 1 ч. л. сладкой горчицы, уксус и растительное масло. Масло добавляйте к остальным ингредиентам тоненькой струйкой. Очень хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная эмульсия. Затем отварите вкрутую 2 яйца, нарежьте их и добавьте в майонез. Туда же отправьте измельченную петрушку. Перемешайте. Когда запеченная морковь, свекла и картофель остынут, очистите их от кожуры и нарежьте тонкими слайсами. Добавьте маринованную сельдь, нарезанную мелкими кусочками, и хорошо заправьте всё домашним майонезом. По желанию вы можете выложить все ингредиенты слоями, многим так привычнее воспринимать данное блюдо. Готовый салат украсьте измельченными грецкими орехами.

Как правило, в «Сельдь под шубой» редко кто добавляет что-то свое, боясь нарушить гармонию вкуса. И это в корне неправильно, ведь как узнать, если не пробовать. Ранее мы писали, как приготовить витаминную бомбу за копейки.